PŘEHLEDNĚ: Jak cestovat do a ze zahraničí a neporušit nová pravidla

Vláda v prvním prázdninovém dni rozhodla o některých změnách, které se týkají cestování Čechů do zahraničí a návratu z dovolené. Zlepšují se však podmínky pro plně očkované Čechy, kteří při návratu ze zahraničí nebudou muset na test, s výjimkou cest ze zemí v černé barvě. Naopak se zpřísňují návraty ze zemí s nízkým rizikem nákazy, i zde je třeba po návratu test. Mění se také podmínky pro cestování na Slovensko a do Chorvatska.

1 Ze zelených i oranžových jakýkoliv test

Po návratu ze zelených a oranžových zemí musí od pátku každý podstoupit antigenní nebo PCR test. Výjimku však mají lidé s dokončeným očkováním nebo lidé, kteří prodělali covid v uplynulých 180 dnech. Zároveň platí pro všechny povinnost vyplnit návratový registrační formulář.

V zelené kategorii je od pondělí nově například Belgie, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Na zeleném seznamu je také Francie či Maďarsko.

2 Z červených zemí je vyžadován PCR test

Po návratu z červených zemí, mezi které od pondělí patří třeba Španělsko včetně Kanárských ostrovů, je třeba mezi 5. a 14. dnem po návratu absolvovat PCR test. Do doby obdržení výsledků tohoto testu je nutná samoizolace. Výjimka platí pro občany, kteří mají již 14 dní ukončené očkovaní, nebo kteří prodělali covid v uplynulých 180 dnech. Povinností je opět vyplněný příjezdový formulář a to od všech bez výjimek.

Co znamená samoizolace/ izolace: Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu. Například právě při návratu z dovolené a čekání na výsledek testu. Doporučení pro domácí izolaci: Omezit jakékoliv návštěvy.

Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.

Používat roušky ve stejné místnosti.

Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.

Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.

Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice na pití, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.

Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.

Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.

Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.

Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře) a zavolejte mu, pokud se váš zdravotní stav zhorší.

3. Extrémně nebezpečné země

Do zemí s extrémním rizikem nákazy se nově nezakazuje, ale „důrazně nedoporučuje“ cestovat. Při cestě z těchto zemí je potřeba mít PCR test před ještě jejím zahájením. Dále je nutná po příjezdu samoizolace ukončená dalším negativním PCR testem v rozmezí 10 až 14 dnů po návratu.

Mezi černé země se od pondělí řadí Tunisko, dále mezi ně patří Rusko, Brazílie nebo Indie. Výhledově se mezi ně mohou zařadit další státy s rychlým šířením mutace delta. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se k tomu blíží například Velká Británie.

4 Slovensko zavede karanténu pro nedoočkované

K cestě na Slovensko je nově potřeba kompletní očkování, jinak musí návštěvník do karantény a na test. Až do 9. srpna se ale v rámci přechodného období uznání i očkování jen první dávkou, pokud od ní uběhlo alespoň 22 dnů.

Všichni ostatní budou muset po příjezdu na Slovensko do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem. Nejdříve však 5 dní po příjezdu.

Děti do 18 let (od 9. srpna pouze děti do 12 let) se budou řídit režimem rodičů. Pro všechny cesty na Slovensko s výjimkou tranzitu bude povinná registrace na Registrácia pri príchode zo zahraničia - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) Tranzit bude povolen jen po určených trasách. Podrobnější informace jsou na stránkách Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Co znamená karanténa: Karanténa slouží k oddělení lidí, u nichž je na nákazu podezření na onemocnění, ale ještě nebylo prokázáno ani vyvráceno. V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná. Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice či speciální trasovací callcentrum, nebo je nutná po návratu z některých zemích.

Karanténa trvá 14 dnů od posledního kontaktu s nakaženým, pokud jste 5. až 7. den nejpozději však do 10. dne od posledního rizikového kontaktu podstoupili PCR test, který vyšel negativně a nemáte příznaky onemocnění, je možné ji ukončit.

Pokud se PCR test nepodaří v průběhu 10 dní provést a nemáte žádné příznaky onemocnění, musíte v karanténě setrvat 14 dní od posledního rizikového kontaktu.

Za porušení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun.

5 Do Chorvatska jen s testem, očkováním nebo po prodělaném covidu

Nejoblíbenější destinace českých turistů zavedla od 1. července povinnost prokazovat se na hranicích negativním testem, antigenním či PCR, covidem prodělaným v posledních 180 dnech nebo alespoň 1. dávkou očkování, a to 22 až 42 dní od aplikace. Výjimku mají děti do 12 let v doprovodu rodičů nebo opatrovníků.