Další výhra ANO, Spolu předbíhá Piráty, ČSSD a KSČM končí ve Sněmovně

Nejnovější výsledky přinesla v pátek agentura Ipsos. Kdyby se volby konaly v červnu, ANO by zvítězilo s 23,5 procenta hlasů, těsně druhé by bylo Spolu s 23,1 procenta. Piráti a STAN by měli 22,4 procenta.

KSČM a ČSSD by podle Ipsos dostaly v červnu ve volbách méně než 5 procent hlasů. Přísaha by měla 5,6 procenta Podobné výsledky v pátek odhadla agentura Median.



Ipsos ještě před měsícem předpovídala vítězství Pirátů se STAN. Už tehdy ale zaznamenávala jejich pozvolný pád.

Také agentura CVVM uvedla, že by volby podle jejího červnového průzkumu ANO vyhrálo s 24,5 procenta hlasů. Piráti se Starosty a nezávislými by skončili druzí s 22,5 procenta, koalice Spolu třetí s 19,5 procenta.

Naopak podle červnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by volby vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent. Pouze o půl procentního bodu horší by byla koalice Spolu. Třetí hnutí ANO by získalo 21,5 procenta.