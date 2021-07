STALO SE DNES: Startují covid pasy, Senát schválil příjmení bez -ová

Chorvatsko náhle změnilo podmínky pro vstup Čechů do země. Od pátku je při návštěvě nutné doložit potvrzení o očkování nebo o prodělání covidu. Další variantou je pak covid pas nebo platný negativní test. „Nikdo s tím nepočítal, nebyli jsme informováni. My jsme byli překvapeni, že to takhle změnili,“ reagoval premiér Andrej Babiš.

Senát schválil možnost, aby se ženy v České republice od příštího roku vzdaly u svého příjmení přípony -ová. Změnu ještě musí potvrdit prezident Miloš Zeman. Výhrady měl jen jen senátor Michael Canov. Označil za genderově nevyvážené, že bude moci potkávat senátorku Miroslavu Němec, ale nikoli Miloše Vystrčilovou.

Všechny země Evropské unie kromě Irska začaly přijímat covidové certifikáty, které mají usnadnit cestování přes hranice. Přidalo se také Norsko, Island či Lichtenštejnsko. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové úřady vydaly už přes 200 milionů covid pasů.

Afghánský Tálibán od začátku května zdvojnásobil počet okresů pod svojí kontrolou. Podle svého mluvčího v posledních dnech obsadil i základnu Sultan Chajl v provincii Vardak, kterou v minulosti prošly desítky českých vojáků.

Epidemická situace v Česku se na začátku prázdnin zhoršuje. Za středu přibylo v Česku 151 nově nakažených koronavirem. Reprodukční číslo stoupá již pátý den v řadě. Aktuálně je na hodnotě 1,18. Vyšší bylo naposledy na konci února. Nově je možná registrace dětí ve věku 12 až 15 let k očkování vakcínami Pfizer a BioNTech.