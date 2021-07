STALO SE DNES: ANO by vyhrálo volby, na Haiti zastřelili prezidenta

Hnutí ANO potvrzuje ve třetím průzkumu veřejného mínění po sobě návrat do čela volebních preferencí. Podle průzkumu agentury STEM z července by volby vyhrálo s 26,7 procenty. Koalice Pirátů a STAN by skončila druhá, třetí by byla koalice Spolu se 17,4 procenty. ČSSD i KSČM se pohybují na hraně vstupu do Sněmovny, podobně je na tom také hnutí Přísaha Roberta Šlachty.

Lidovci navrhují, aby byly kráceny důchody lidem, kteří pracovali pro minulý režim. To by se mohlo týkat členů bývalých vlád, exposlanců, členů nebo zaměstnanců ÚV KSČ, tajné policie StB, zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA či zpravodajských jednotek Pohraniční stráže od 25. února 1948 do 9. prosince 1989. Podobný zákon v červnu přijal slovenský parlament.



Skupina útočníků ve středu ráno zastřelila haitského prezidenta Jovenela Moïseho. Oznámil to předseda haitské vlády Claude Joseph. Atentátníci hlavu státu zabili při útoku na její soukromou rezidenci. První dáma vyvázla se střelnými zraněními. Zemi zmítající se v politické krizi nyní povede premiér. Ten už byl přitom na odchodu, prezident ho ještě stihl vyměnit za nového.



Česko se Slovenskem jedná o zmírnění podmínek pro pendlery a pro lidi žijící blízko hranic. Informoval o tom ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Slovensko bude od pátku až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni proti nemoci covid-19. Z noci na sobotu se pak opět otevřou všechny hraniční přechody.

Na Malostranské náměstí ke Sněmovně dorazily ve středu před začátkem červencové schůze stovky lidí, mnozí z nich s českými vlajkami. Lidé přišli protestovat proti protikoronavirovým opatřením. Snaha opozičních politiků diskutovat o nich i o pandemické pohotovosti narazila na odpor vládních stran ANO a ČSSD. Spolu nimi zablokovali jednání o tom komunisté.