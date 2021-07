Průzkum STEM: ANO poráží koalice, těsně ve sněmovně i ČSSD, KSČM a Přísaha

Hnutí ANO potvrdilo návrat do čela volebních preferencí v poslední době již dvakrát. Podle průzkumu agentury Median z června by volby vyhrálo s 26 procenty. Koalice Pirátů a STAN by skončila s odstupem druhá, získala by 21,5 procent hlasů. Třetí by byla koalice Spolu s 20 procenty. ČSSD i KSČM se pohybují na hraně vstupu do Sněmovny. Preference hnutí Přísaha Roberta Šlachty se vyhouply na 6 procent.



Postavení favorita přisoudil hnutí ANO také červnový průzkum agentury CVVM. Vyhrálo by s 24,5 procenta hlasů. Piráti se Starosty a nezávislými by skončili druzí s 22,5 procenta, koalice Spolu třetí s 19,5 procenta.



Červnový výzkum STEM ukazuje situaci zhruba týden před letními prázdninami. „Jde o období výrazného zklidnění aktuální vlny nákazy Covid-19, za současného průběžného očkování proti této nemoci a významnějšího rozvolňování protipandemických opatření. Na začátku června odolala vláda hlasování o nedůvěře, do říjnových voleb tak na politické scéně neočekáváme výraznější změny,“ uvádí v hodnocení průzkumu STEM.

Hlavní vládní strana ANO tedy zastavuje propad z předchozích měsíců a naopak mírně roste. V dubnovém volebním modelu STEM strana získala 24 procent. „Hnutí je stále široce rozkročené, silně sbírá podporu zejména v táboru levice,“ stojí v průzkumu. Jeho možní voliči mají obstojný zájem o politiku, intenzita osobní vazby ke straně je u nich pevná a motivace k účasti ve volbách je na průměrné úrovni.



Piráti, Přísaha i ČSSD klesají

Piráti jsou v nejnovějším průzkumu na druhém místě, jejich podpora od dubna ale oslabila o téměř čtyři procentní body. „Stojí si stále dobře u mladých voličů a příznivce mají i u těch ve středním a vyšším věku,“ stojí v průzkumu. Motivace jejich potenciálních voličů k volební účasti je sice podprůměrná, zájem o politiku i vztah ke straně oproti dřívějšku vzrostl.

SPD nezopakovala dubnový vrchol, v modelu se samostatnými stranami však nadále drží třetí místo. SPD pravděpodobně stále nejlépe těží z protestních hlasů.

Také Starostové od dubna oslabili a jako samostatná strana by skončili na pátém místě.



ODS by se v samostatném klání stran dostala na místo čtvrté a přerušila delší období poklesu. ČSSD se naopak dále nedaří, v aktuálním měření se dostává k pětiprocentní hranici. Příznivci ČSSD vyjadřují průměrnou ochotu přijít k volbám, stejně tak i průměrný zájem o politiku, varovným ukazatelem je pak slabší vazba ke straně.

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty od počátku roku setrvale posiluje a v červnovém modelu STEM se poprvé ocitá na hranici vstupu do sněmovny. Jeho příznivci vyjadřují nadprůměrný zájem o politiku a průměrnou vůli přijít k volbám i sílu vztahu k této straně.

Při dotazu, zda se respondenti chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovídá kladně 64,5 %, záporně 16,5 %. Rozhodnuto není 19 % dotázaných. Jako obvykle před volbami ochota účastnit se voleb mírně posiluje.



Průzkum agentura STEM provedla mezi 21. a 29. červnem u víc než tisícovky lidí starších 18 let. Statistická chyba činí kolem plus minus jednoho procentního bodu u nejmenších stran, u větších stran je kolem plus minus tří procentních bodů.