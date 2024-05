Proč klesá kondice žáků? Malotřídkám chybí tělocvičny, Praze a Ústí učitelé

Analýza výsledků ukázala, že důležité je především dobré zázemí, tedy mít vlastní tělocvičnu a dostatek kvalifikovaných učitelů tělesné výchovy. Podle Zatloukala to ale není dogmatickým pravidlem. „Každá škola, ať pracuje v jakýchkoli podmínkách, může zkoušet zapojovat své žáky do různých forem aktivit a sledovat jejich dopad. Proto jsme vytvořili metodickou podporu pro pohybové aktivity ve školách,“ přiblížil ústřední inspektor.

Ne všechny školy také tyto podmínky mají. Především malotřídky, kterých je v Česku okolo jednoho tisíce, svoji tělocvičnu většinou postrádají. Těm pak často podle starosty České obce sokolské Martin Chlumský nabízí prostory právě sokolové. A problém je i v nedostatku kvalifikovaných pedagogů na tělesnou výchovu. Těch nejvíce podle Zatloukala chybí v Ústeckém kraji, ale i v Praze.

Dalšími faktory, které pozitivně ovlivňují fyzické zdraví dětí, jsou také aktivity, které školy svým žákům nabízí mimo výuku. Třeba aktivní přestávky, školní sportovní klubu nebo dny, kdy se celá škola věnuje jen sportu. „Děti tráví obrovské množství času ve škole, kdy máme možnost je pozitivně ovlivnit,“ doplnil k tomu státní tajemník ministerstva školství Ondřej Andrys.

Výsledky celorepublikového měření zdatnosti dětí, při kterém školní inspekce testovala žáky třetích a sedmých tříd základních škol a druhého ročníku středních škol ukázala, že podíl žáků s výkonem, který je v kriticky nízké zóně zdatnosti, se s jejich věkem zvyšuje.

Žáci plnili čtyři disciplíny, kdy se ukázalo, že ve všech čtyřech testech je šest procent třeťáků, kteří dosahují kritické úrovně. V 7. třídě byl tento podíl deset procent a v 2. ročníku na středních školách 15 procent.

„Jako sportovní prostředí na to dlouhodobě upozorňujeme, že zdatnost dětí se snižuje a že děti do sportu chodí méně připravené,“ potvrdil také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Ten rovněž uvedl, že agentura se chystá více investovat do budování či oprav sportoviště u škol.