S vyšším věkem žáků dochází ke zhoršení jejich tělesné zdatnosti, míní inspekce

„Jde pro nás o důležitá data, fyzická zdatnost má i dopad do psychické pohody. Je to klíčové téma, ale mělo by to být klíčové i pro ministerstvo zdravotnictví. Snad data využijeme při vytváření komplexní podpory žáků a studentů ve školách. Kromě toho nabyla platnosti novela podpory sportu, jsou to pro nás podklady, abychom se mohli sejít s ředitelem Národní sportovní agentury (NSA, pozn. red.),“ sdělil na tiskové konferenci ministr školství Vladimír Balaš.

Podle něj by mělo docházet k podpoře aktivit dětí a žáků během celého dne, nejenom během dvou hodin tělocviku týdně. „Zaznívají i názory, že problém mezi mladými jsou elektrické koloběžky nebo nedostatek sportovišť.“

NSA by měla na podporu dětí ve školách vyčlenit částku v hodnotě sta milionů korun, podle Balaše by mělo jít o peníze ještě v tomto školním roce. „Potřebujeme jenom doladit metodiku a koncepci, abychom věděli, jak co nejefektivněji využívat. Peníze půjdou i na sportoviště.“

Výsledky ve třetích ročnících základních škol dívky/kluci (v procentech) kritická zvýšená pozornost optimální člunkový běh 4 x 10 m 36/34 55/51 9/15 leh-sed 17/13 68/67 15/20 skok daleký z místa 26/22 61/57 13/21 vytrvalostní člunkový běh 57/50 34/41 9 /9

Podíl dívek a chlapců, jejichž výsledky spadají do kritické zóny zdatnosti, je vysoký a zároveň narůstá s vyšším ročníkem studia. Největší problém jim dělá převážně člunkový běh, tedy test aerobní vytrvalosti žáků a také v disciplíně shyb nebo výdrž ve shybu.

Například u studentů druhých ročníků středních škol bylo v kritické zóně zdatnosti u člunkového běhu přes 70 procent chlapců a téměř 65 procent dívek. Ve stejné disciplíně se šedesátiprocentní hranici v sedmých třídách blížily dívky (asi 58 procent), zatímco u chlapců to bylo lehce nad 50 procent.

Výsledky v sedmých ročnících základních škol dívky/kluci (v procentech) kritická zvýšená pozornost optimální člunkový běh 4 x 10 m 28/31 53/53 19/16 leh-sed 30/21 64/67 6/12 skok daleký z místa 30/22 56/56 14/22 vytrvalostní člunkový běh 59/51 38/42 3/7

Ve třetích třídách byla polovina chlapců v kritické zóně v případě člunkového běhu, dívky dosahovaly asi 58 procent. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala se tělesná zdatnost dětí zhoršuje přestupem na střední školy.

Výsledky v druhých ročnících středních škol dívky/kluci (v procentech) kritická zvýšená pozornost optimální člunkový běh 4 x 10 m 37/33 52/50 11/17 leh-sed 40/47 55/48 5/5 skok daleký z místa 46/26 47/54 7/17 vytrvalostní člunkový běh 65/71 32/26 3/3

Podle inspekce se navíc potvrdila očekávaná zjištění, že chlapci dosáhli v průměru lepších výsledků ve všech srovnatelných testech než dívky, přičemž ve vyšších ročnících se rozdíly ještě zvyšují s výjimkou hodnot dívek sedmého ročníku základní školy a druhého ročníku střední školy.

V perspektivě mezinárodního srovnání s normami vytvořenými v rámci nadnárodních evropských projektů dosahují české dívky i chlapci vyšších hodnot percentilových výsledků ve skoku dalekém, srovnatelných či lepších výsledků v člunkovém běhu 4 x 10 metrů. O něco nižších hodnot percentilových výsledků dosahují ve vytrvalostním člunkovém běhu. Podle Zatloukala je potřeba uvedená zjištění interpretovat s opatrností s ohledem na možné metodické odlišnosti jednotlivých šetření.

„Významnou část dne tráví děti ve školách, proto chceme, aby školy podporovaly mezitřídní soutěže nebo sportovní olympiády. Používali jsme k testování aplikaci FITPA, nyní ji mají školy k dispozici a mohou si dlouhodobě a systematicky, jaký má dopad jejich podpora na výkony žáků,“ míní Zatloukal.

Mezi učiteli vede vybíjená a florbal

Ve srovnání jednotlivých krajů na tom byly nejhůře kraje s vyloučenými lokalitami, naopak nejlépe dopadly děti v Praze.

Z šetření školní inspekce zároveň vyplývá, že nejčastější aktivitou na prvním stupni základní školy je například vybíjená nebo ringo, následuje běh a sprinty. Na druhém stupni a středních školách pak dominuje florbal, fotbal a basketbal.

Provedené měření tělesné zdatnosti žáků vychází z metodiky pro monitoring tělesné zdatnosti a pohybové aktivity z roku 2020. Podílelo se na něm Vysokoškolské sportovní centrum ministerstva školství a spolupracující pracoviště vysokých škol, mezi nimiž nechyběly například Univerzita Karlova, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a další.

Již v minulosti, převážně pokaždé po ukončení distanční výuky a návratu dětí do škol, mluvili učitelé tělesné výchovy o tom, že se děti nejsou zvyklé opět hýbat a mají problémy s určitými cviky. Také jim chybí obratnost.

Samotné měření se pak uskutečnilo v aktuálním školním roce 2022/2023 na podzim. Velké množství dat ale bylo potřeba nejprve zpracovat, a tak závěry šetření inspekce představí až nyní. Sledovanými ročníky základních škol byly třetí třídy (osmileté děti), sedmé třídy (dvanáctiletí) a druhé ročníky středních škol (šestnáctiletí). Testování se zúčastnilo 3700 základních a 1100 středních škol.

„Nyní bylo testování po pěti letech, a to kvůli covidu a ukrajinským dětem, proto tato navýšená periodicita. Plánujeme to ale tak, abychom zatsihli ty samé ročníky, abychom mohli sledovat progres,“ uvedl nad dotaz, jak často testování bude probíhat, Zatloukal.