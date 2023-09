Tělocvik chceme zařadit i do běžných hodin, říká Ondřej Andrys z ministerstva

Česká školní inspekce připravila plán, jak děti, žáky a studenty naučit být aktivní a nebát se pohybu. Koncepci Aktivní škola už si za svou vzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podle státního tajemníka resortu Ondřeje Andryse je těsně před dokončením a odesláním na školy, které se jí budou muset řídit. „Nebavíme se primárně o sportovních výkonech a soutěžích, jde hlavně o zdravý život. Učitele to ještě více zatíží, ale vynasnažíme se jim práci usnadnit jinak,“ říká Andrys.

Aktivní škola je podle České školní inspekce soubor doporučení a příkladů dobré praxe, který má školám pomoci podpořit pohybové aktivity žáků během celého dne a po celý školní rok. Proč je to potřeba?

Máme obrovský pokles výkonnosti a tělesné zdatnosti. Rozsah pohybu se dramaticky snížil v celé společnosti, nejen u dětí. S věkem se to navíc ještě zhoršuje. Má to dopady nejen na fyzické zdraví, ale i na to duševní. Také na nárůst civilizačních onemocnění a celkovou nižší odolnost. My se teď snažíme přispět k tomu, abychom populaci rozhýbali. Jako MŠMT budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom pomohli školám co nejvíce rozvíjet zdraví, aktivní pohyb a pohybové dovednosti co největšího počtu dětí, žáků a studentů.