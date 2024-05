Takový novodobý Hitler, napadl Okamura Bartoška. Lidovec si na něj stěžuje

„Napravme politickou kulturu. Původně jsem chtěl urážky od Tomia Okamury řešit soudně, po rozvaze je hodlám řešit na půdě Sněmovny. Navrhuji proti němu disciplinární řízení v mandátovém a imunitním výboru. Jde o nastavení hranice, jaké chování budeme, či nebudeme tolerovat ve veřejné diskusi. Nenávistné vyjadřování poškozuje nás všechny,“ oznámil Bartošek na sociální síti X.

Do místopředsedy lidovců a Sněmovny se Okamura pustil při projednávání návrhu pětikoalice umožnit českým občanům v zahraničí korespondenční volbu, tedy poslat hlas poštou.

Okamura nejprve tvrdil, že Bartošek je odborník na to podsouvat mu vždy nějaké výmysly a lži. „V minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat, takový novodobý Hitler je to taky, jako jo. Mně tak připadá vždycky ta jeho dikce. A mně třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát, a je to jako úplně ta dikce,“ prohlásil doslova 9. května Tomio Okamura ve svém více než dvouhodinovém proslovu.

Okamura také tvrdil, že Bartošek dělal vůči SPD v minulém volebním období „pogromy“ a že kvůli němu musel čelit desítce trestních oznámení.

Mandátový a imunitní výbor se bude podnětem Bartoška zabývat v úterý.

V chování Okamury vidí místopředseda Sněmovny Bartošek porušení jednacího řádu Sněmovny, včetně doporučení, jak by se poslanci měli u pultíku chovat. Výstupem disciplinárního řízení by podle něj měla být veřejná omluva lídra SPD a přiměřená finanční náhrada škody utrpěné dehonestujícími výroky.

V disciplinárním řízení může výbor uložit pokutu do výše měsíčního poslaneckého platu, omluvu nebo i obojí.