Kdo pošle hlas do voleb z ciziny poštou, bude moci jít volit znovu a jinak

Ústavně-právní výbor dále odhlasoval, že se hlasy zaslané korespondenčně budou započítávat do čtyř volebních obvodů v České republice místo dvou, a že volič bude také moci použít sedm plných mocí.

Znamená to, že volič v zahraničí by si mohl na základě plných mocí vyzvednout na zastupitelském úřadu hlasovací sady nejvýše pro sedm dalších lidí. „Sedm je širší rodina,“ vysvětloval to, jak se dospělo právě k tomuto číslu, šéf výboru Radek Vondráček z ANO. Do volebních komisí na zastupitelských úřadech budou také moci nominovat své zástupce politické strany.

Vezměte ten návrh zpátky, radil Vondráček

Koalice se rozhodla návrh změnit po čtyřech jednáních s opozicí. „Snahou koalice je, abychom se nedostali do situace, že dojde ke zpochybňování voleb,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Tak vezměte ten návrh zákona zpátky,“ reagoval na něj předseda výboru, místopředseda ANO Radek Vondráček, který před tím přitom potvrdil jednání o kompromisních úpravách návrhu zákona, i to, že o čem výbor hlasoval, bylo výsledkem konsensu mezi zástupci koalice a opozice.

Vondráček se při hlasování o návrzích většinou zdržel, stejně jako Vladimíra Lesenská z SPD, zatímco Helena Vondráčková i Taťána Malá podpořily aspoň úpravy, aby se hlasy zaslané poštou započítávaly do čtyř volebních obvodů míst dvou.

Druhé čtení návrhu zákona kvůli korespondenční volbě ze zahraničí by se mohlo konat 9. a 10. května, řekl iDNES.cz šéf poslanců SPD Josef Cogan.

„Určitě bude pozměňovacích návrhů ještě celá řada,“ řekl Vondráček.

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová již dříve upozornila, že jednání s koalicí o úpravách korespondenční volby neznamenají, že poslanci hnutí pro zákon zvednou ruku.

ANO se totiž zatím nepodařilo dosáhnout toho, aby se korespondenční volba netýkala už voleb do Sněmovny v příští roce, což je primární požadavek opozičního hnutí.

„Nepředpokládám, že bychom podpořili ten zákon jako celek, nicméně ty debaty nám stojí za to, abychom prostě případně, pokud bude ta vůle, a já ji zatím cítím, se dohodli na některých pozměňovacích návrzích, které ta rizika zmírní,“ prohlásila Schillerová. Středečního jednání o návrhu se nezúčastnila.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle vládního návrhu mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb.

Okamura kvůli zákonu mluvil déle než Castro

První čtení návrhu zákona o korespondenční volbě trvalo několik dnů a zabralo zhruba 63,5 hodiny čistého času.

Provázely ho mohutné obstrukce opozice. Například šéf SPD Tomio Okamura řečnil více než deset hodin v kuse, déle než bývalý kubánský komunistický vůdce Fidel Castro, který byl proslulý plamennými projevy.