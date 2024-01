Sněmovna dokončí jednání o korespondenční volbě, po šesti dnech obstrukcí

O korespondenční volbě bude Sněmovna jednat už šestý den. Při hlasování o novele umožňující z ciziny volby poštou budou poslanci hlasovat o návrhu SPD na její zamítnutí a o návrhu ANO na její vrácení předkladatelům k přepracování. Opozice ale nemá dost hlasů, aby to prosadila, a tak změna zákona o správě voleb postoupí do druhého čtení, v němž ji projednají výbory ve Sněmovně.

Sněmovní jednání o korespondenční volbě zabralo od jeho zahájení v minulém týdnu zhruba 57,5 hodiny čistého času. Sněmovní systém evidoval v závěru středečního dne ještě 25 písemných přihlášek do řádné debaty. Poslanci v ní mohou mluvit nejvýše dvakrát deset minut. Omezení se netýká řečníků s přednostním právem.

Češi v zahraničí mohou volit jen na velvyslanectvích, ale zejména ve větších zemích to pro ně může být časově i finančně nákladné.

Korespondenční hlasování by se mohlo teoreticky týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Při volbách do Sněmovny v roce 2021 jich hlas odevzdalo zhruba 13 200.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nemají volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí Island. Ve Francii se ale dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

Poslanci by v podvečer měli na dalších dvou mimořádných schůzích z podnětu jednat o návrhu zákona o celostátním referendu a o předlohách šestice krajů ke změnám v rozpočtovém určení daní. Očekává se, že schválení programu těchto dvou mimořádných schůzí koaliční většina neumožní.