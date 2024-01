Okamura překonal rekord, ve Sněmovně mluvil přes deset hodin. Déle než Castro

Délkou svého vystoupení Okamura překonal i projev někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra, který při svém znovuzvolení do čela komunistického ostrovního státu v únoru 1998 hovořil před poslanci sedm hodin a 15 minut bez přerušení.

„Budu mít delší projev,“ varoval ráno poslance Okamura. To zřejmě jen on sám věděl, že se chystá překonat své zatím nejdelší vystoupení.

Co říká jednací řád Sněmovny § 53 (1) Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování, lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů se může Sněmovna usnést jinak.

Loni v únoru dokázal šéf SPD kvůli vládou navrženému růstu penzí mluvit 7 hodin a 7 minut.

Když vláda prosadila svou, obrátilo se ANO na Ústavní soud, jenž příští týden vynese verdikt, zda byl postup pětikoalice v pořádku. V opačném případě bude muset vláda najít 19,4 miliardy korun a důchodcům loňské krácené penze doplatit.

Proto, aby dokázal celý den řečnit a bránit projednávání korespondenční volby, předčítal a komentoval Okamura diplomovou práci o pojetí demokracie prezidenta T. G. Masaryka, kterou si přinesl k řečnickému pultíku.

A varoval před tím, aby se ho někdo pokusil přerušit. „Já se přerušit nenechám,“ řekl předseda SPD.

Můžu si sundat sako? ptal se po čtyřech hodinách šéf SPD místopředsedy Skopečka

Když pak po necelých čtyřech hodinách mluvil o tom, že Platón věřil, že pouze filosofové nastolí spravedlivou vládu, rozhodl se, že si trochu odlehčí.

„Můžu si sundat sako? Protože to mám ještě na dlouho a chtěl bych si udělat trošku pohodlí. To asi není v rozporu s jednacím řádem?“ ptal se Okamura předsedajícího schůze Jana Skopečka z ODS.

„Dress code není psaný, je to čistě na nějakém vlastním uvážení, co považujete za vhodné a co ne,“ opáčil mu místopředseda Sněmovny.

Jiří Růžička @ruzickavsenatu Po čtyřech hodinách blábolení o korespondenční volbě Okamura doklopýtal k filozofům. Platón ho rozpálil a odhodil sako. John Locke ho zaskočil výslovností, ale pak přišel na řadu de Tocqueville a to už bylo moc i na stenografku. Opravila ho a on zdvořile poděkoval. Neuvěřitelné😃 https://t.co/bupKdCEAYF oblíbit odpovědět

Po přibližně šesti hodinách se Okamura dostal dokonce i k výkladu u Ježíšově lásce k bližnímu. Dal najevo, že je připraven hovořit ještě hodně dlouho. „Klidně až do devíti do večera, pokud nebude fyzická potřeba,“ prohlásil.

Dal bych si kafe, řekl Okamura po 6 hodinách

Po šesti hodinách se šéf SPD u řečniště svěřil: „Dal bych si kafe.“

Ukazoval také, jakými gesty se dorozumívá s kolegy. Postěžoval si zároveň, že jeho komunikace s kolegy není úplně sladěná, a tak má na řečnickém pultíku čtyři lahve s vodou, ale žádnou kávu.

Zavedení korespondenční volby podle šéfa SPD účelově porušuje Ústavu. „Korespondenční volba je pro vládní koalici evidentně větší priorita než stav země,“ řekl Okamura.

Ani na WC se mi nechce, řekl pak po téměř osmi hodinách svého projevu předseda SPD. „Zezadu kontroluji, že je vše v pořádku,“ glosoval to místopředseda Sněmovny Karel Havlíček, který v tu dobu řídil schůzi, a touto poznámkou rozesmál některé poslance.

„Zatím na mě únava nejde, ještě nekončíme,“ řekl po čtvrté hodině odpoledne Okamura a dotazoval se, zda v 19 hodin končí jednací den. Jenže tak to není, jednací den je až do 21 hodin, pokud se ho poslanci nerozhodnou ještě prodloužit.

Jakub Michálek @JakubMichalek19 Tomio Okamura už 8 hodin blokuje vystoupení 70 poslanců, kteří chtějí diskutovat o korespondenční volbě. Místo toho mluví o pivu, Ježíši, světovém míru a Masaryk se kvůli němu otáčí v hrobě. Už dost, pojďme ten jednací řád konečně řešit! Volám po tom 2 roky, nejsilnější argument… https://t.co/KqTGK49VO6 oblíbit odpovědět

Okamura se pohádal s Bartoškem, který ho opakovaně vyzýval, aby mluvil k věci

Když se ho pak v podvečer po devíti hodinách lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek ptal, jak jeho projev souvisí s tématem. Okamura mu nabídl, že začne své vystoupení od začátku a hádal se pak s politikem KDU-ČSL, který chtěl, aby šéf SPD mluvil k věci.

„Za chvíli to bude deset hodin. Jsem se naprogramoval,“ řekl potom Okamura, zatímco se za jeho zády radili Bartošek se šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a pak i s šéfem poslanců TOP 09 Janem Jakobem a konzultovali, co jim umožňuje jednací řád Sněmovny.

Okamura nakonec vydržel mluvit tak, jak se „naprogramoval“. Mluvit až do 21 let, aby zcela znemožnil mluvit ostatním poslancům, nedokázal. Zbytek času do konce jednání vyčerpal expředseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO, který přednášel argumenty proti korespondenční volbě. Jako jeden z nejsilnějších zmínil ztrátu možnosti se zcela svobodně rozhodnout až za volební plentou. Hovořil i o riziku „family votingu“, kdy členové rodiny domlouvají své volební záměry a může se tak ztrácet svoboda volby.

Podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové vláda ukazuje, že jí nejde o to řešit skutečné problémy. Návrh, který předložili společně předsedové vládních stran a poslaneckých stran pětikoalice, označila za unáhlený poslanecký paskvil. „Věříme, že donutíme pětikoalici k jednání,“ řekla Schillerová.

Výkon volebního práva bude spravedlivější, říká o korespondenční volbě Fiala

Naopak premiér a šéf ODS Petr Fiala návrh na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy v zahraničí hájí. „Jsme odhodláni korespondenční volbu pro krajany v zahraničí prosadit, protože to pokládáme za správné,“ řekl Fiala.

„Je to věc, kterou pokládáme za důležitou mimo jiné proto, že činí výkon volebního práva spravedlivějším, že umožní českým občanům, kteří pracují, dlouhodobě studují v zahraničí, aby nemuseli zdolávat vzdálenost stovek, někdy i tisíců kilometrů proto, aby mohli naplnit svoje základní občanské právo a mohli volit, ale budou mít jinou možnost,“ uvedl Fiala ve středu po jednání vlády, která jednala přímo ve Sněmovně.

Havlíček navrhuje zvýšit počet míst, kde by mohli Češi v zahraničí volit

„Dlouhé rozpravy vedeme, abychom je donutili přijít k jednacímu stolu a hledat kompromisní řešení,“ řekla ve čtvrtek dopoledne Schillerová.

Jako alternativu předseda stínové vlády ANO, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček zmínil možnost rozšíření počtu míst, kde lze v zahraničí volit.

Předseda ANO Andrej Babiš mluvil ve středu skoro čtyři hodiny, potom vystoupil ještě s několika kratšími příspěvky. Na celý čtvrtek byl omluvený.

„Svobodné volby jsou svátek demokracie a ti hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by sem měli přijít osobně, ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problémů. Tady se vytváří nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit. No, můžou volit, ale měli by přijet přece domů, kde se narodili, a hrdě jít k volbám a odvolit,“ řekl Babiš.

Korespondenční hlasování by se mohlo týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.