Korespondenční hlas by volič mohl „přebít“ osobně u urny, navrhují politici

Jednou ze významných změn, o nichž se baví vláda s ANO, je to, že volič v zahraničí, který pošle hlas poštou, by ještě mohl volbu přehodnotit.

„V momentě, kdy bude mít ten člověk, který odhlasoval korespondenčně, pocit, že byl třeba pod nátlakem nebo mu naopak lístky nedorazily, tak vždy může dorazit na zastupitelský úřad. Odhlasovat prezenčně a to prezenční odhlasování bude mít vždycky prioritu,“ popsala princip možné změny návrhu Lucie Potůčková z hnutí STAN.

„Je to téma, o kterém diskutujeme s koalicí, že by tam bylo přece jenom tato ochrana před ‚family voting‘ a různými jinými vlivy, že by bylo možné volit ještě osobně na ambasádě a ta volba by přebila tu předchozí korespondenční,“ uvedl šéf ústavně-právního výboru Sněmovny za ANO Radek Vondráček.

„Jedině za plentou je volič svobodný, je tam sám,“ řekl při lednovém projednávání návrhu. Argumentoval, že korespondenční volba bude vždy náchylná k fenoménu, jemuž se říká „family voting“, kdy členové rodiny domlouvají své volební záměry a může se tak ztrácet svoboda volby.

Změna, kterou řeší koalice s hnutím ANO, by tak mohla eliminovat jednu z výhrad opozice, které zaznívaly při prvním čtení návrhu zákona, kdy jeho projednání provázely mohutné obstrukce opozice.

Jejich vrcholem bylo, když šéf SPD Tomio Okamura dokázal hovořit 10 hodin a 44 minut. Délkou svého vystoupení překonal i projev někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra, který při svém znovuzvolení do čela státu v únoru 1998 hovořil před poslanci sedm hodin a 15 minut bez přerušení.

Hlasy ze zahraničí se rozpočítají do čtyř krajů?

Další úprava návrhu zákonu, o níž se jedná, by se mohla týkat toho, kam by se připočítávaly hlasy odevzdané poštou ze zahraničí.

„Zda do dvou, nebo do čtyř krajů tak, aby se vlastně ty převedené hlasy ze zahraničí více rozprostřely do větší části území České republiky,“ popsala poslankyně Potůčková.

I tento problém zmínil Vondráček jako jednu z výhrad jeho hnutí, když Sněmovna v lednu bojovala poprvé o korespondenční volbu. Za problém označil, že hlasy se mají přičítat do dvou regionů vylosovaných ze čtveřice největších krajů. I tato věc by se tak ještě měla změnit.

Proběhla o tom už dvě jednání pětikoalice s opozicí a další se má uskutečnit za dva týdny. Jednání s ANO ocenili při zasedání ústavně-právního výboru šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda i předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. „Jednání jsou velmi korektní,“ řekl Michálek.

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová ale upozorňuje, že to neznamená, že poslanci hnutí pro zákon zvednou ruku. ANO se zatím nepodařilo dosáhnout toho, aby se korespondenční volba netýkala ještě voleb do Sněmovny v příští roce, což je primární požadavek opozičního hnutí.

„Nepředpokládám, že bychom podpořili ten zákon jako celek, nicméně ty debaty nám stojí za to, abychom prostě případně, pokud bude ta vůle, a já ji zatím cítím, se dohodli na některých pozměňovacích návrzích, které ta rizika zmírní,“ prohlásila Schillerová.