Stínová vláda ANO se vrátí k verdiktu Ústavního soudu, okomentuje i eDoklady

„Zklamalo mě to, ale my jsme udělali pro naše důchodce maximum. Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou. Tahle asociální vláda na ně kašle a skandálně je nazývá hospodářskou škodou,“ reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu předseda ANO Andrej Babiš.

Ministr vnitra a šéfa STAN Vít Rakušan naopak kvitoval vyjádření soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka, že opozice o racionální diskusi neměla zájem. „Upozornil na limity obstrukcí, upozornil, kde jsou limity ochrany, a myslím, že to je precedentní rozhodnutí pro souboje v budoucnosti,“ řekl ve středu po jednání vlády k verdiktu Ústavního soudu premiér Petr Fiala.

Stínová vláda ANO okomentuje i start projektu občanského průkazu do mobilu. Aplikaci eDoklady, která umožňuje vytvoření elektronické varianty občanky a mít ji uloženou v mobilním telefonu, si už za první dva dny o víkendu stáhlo přes 100 tisíc lidí. Kvůli velkému náporu se ale objevovaly problémy s přihlášením přes Identitu občana.