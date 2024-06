„Zbavme se eurohujerů.“ SPD s Trikolorou chce sebrat hlasy nespokojenců

„Eurovolby jsou referendem o Green Dealu, diktátu Bruselu, euru, migraci, válce a o zákazu aut se spalovacími motory. S tím vším SPD nesouhlasí. Naopak probruselská Fialova vládní pětikoalice Green Deal, euro, diktát Bruselu, migraci, válku a zákaz aut svými postoji podporuje. Fialova vláda je jen prodlouženou rukou Bruselu a Washingtonu a nehájí zájmy České republiky,“ napsal na síti X Tomio Okamura, předseda SPD.

Sám do europarlamentu nekandiduje, neboť to podle pravidel ani nelze, pokud chce zůstat v české Sněmovně.

Lídrem kandidátky je ekonom Petr Mach, někdejší člen ODS, později šéf Svobodných, za které byl v roce 2014 zvolen do europarlamentu. Mandátu se ale po třech letech vzdal, neboť se chtěl soustředit na volby do Poslanecké sněmovny. V nich se ovšem Svobodní do Sněmovny nedostali. Pak se z politiky stáhl, ale v roce 2023 se stal poradcem hnutí SPD pro oblast ekonomie a ve druhé polovině roku 2023 do hnutí vstoupil.

„Lidé na vlastní kůži pociťují, co za paseku eurohujeři nadělali. Máme možná poslední šanci se těch šílenců zbavit. Nenechte se znovu napálit lháři ze stran vládní Pětikoalice,“ vybídl Mach v pátek po začátku voleb své příznivce.

Mandát europoslance SPD obhajuje dvojka kandidátky, lékař Ivan David, někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD v Zemanově vládě.

Trikolóru zastupuje na společné kandidátce její předsedkyně Zuzana Zahradníková. Bývalá poslankyně ODS, z níž vystoupila, založila společně s Václavem Klausem mladším Trikoloru. Později, po Klausově odchodu, převzala otěže strany.

Za SPD už letos nekandiduje generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško, někdejší velitel Společných sil Armády ČR, který byl původně v europarlamentu za SPD. S hnutím se ale po třech letech názorově rozešel a po zbytek mandátu působil jako nezařazený. Nyní kandiduje za podobně euroskeptickou stranu Aliance za nezávislost České republiky.

Po boku Le Penové a Salviniho

SPD je v europarlamentu členem frakce Identita a demokracie (ID), což je pátá nejsilnější skupina sdružující různé pravicové, euroskeptické a nacionalistické strany z členských států EU. Jejich cílem je prosazovat suverenitu jednotlivých států a omezovat centralizaci moci v EU.

Členy ID je kromě SPD třeba francouzské Národní sdružení Marine Le Penové nebo italská Liga vedená Matteem Salvinim. Frakce nedávno oslabila - vyloučila ze svých řad německou AfD kvůli skandálům jejího lídra Maximiliana Kraha, podezřelého z braní úplatků od Ruska. To ale bylo poté, co se již europarlament nesešel.

Pro SPD je rizikem, že potřebné volební hlasy mu odčerpají jiné euroskeptické a nacionalistické strany, které mají podobný program. Především jsou pro SPD konkurentem Přísaha a Motoristé, Stačilo! A PRO – Jindřicha Rajchla.

Frakce euroskeptiků

Šéf SPD Tomio Okamura postavil předvolební kampaň na tom, že pokud voliči chtějí euroskeptické zástupce v europarlamentu, musí volit jedině SPD, neboť členem frakce ID může být za členskou zemi jen jedna politická strana.

„Pan Turek, pan Rajchl a paní Konečná nemají spojence v europarlamentu, takže reálně nemůžou prosadit změnu, jelikož jeden europoslanec z více než sedmi set nemá žádnou šanci. Oni budou v případě zvolení zcela osamoceni, nic nikdy neprosadí a hlas pro ně je tedy bohužel jen tříštěním sil a oslabením úsilí o změny v Evropě,“ varoval Okamura.