Poslanci jednají o penzích. O zvýšení, ale i o škrtu u opor minulého režimu

Poslanci projednávají vládní návrh zákona na dodatečné zvýšení důchodů. Podle platného zákona by se příští rok měly zvednout průměrně o 458 korun. Vláda navrhla, aby to bylo tři stovky více. Ve hře je ale i to, že se penze naopak sníží u opor komunistického režimu.