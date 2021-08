Vojtěch jde za Schillerovou. Budou jednat o miliardách pro zdravotnictví

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Základní parametry rozpočtu vláda schválila na počátku června, a to se schodkem 390 miliard korun. Ministerstvo obrany by mělo dostat podle prvního červnového návrhu o 15,4 miliardy korun více, celkem 90,7 miliardy korun.



Výdaje by mělo mít oproti letošnímu roku vyšší i ministerstvo práce a sociálních věcí, celkem 741,6 miliardy korun. Do částek jsou zahrnuty i peníze z Evropské unie.

Minulý týden se Schillerová setkala s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Ministerstvo zemědělství bude v příštím roce hospodařit s výdaji 58,5 miliardy korun, což je o 3,1 miliardy korun více proti rozpočtu schválenému na letošní rok a odpovídá to návrhu ministerstva financí z června.

Ministerstvo kultury by pak v příštím roce mělo mít rozpočet 15,9 miliardy korun. Původní návrh počítal s 14,3 miliardy korun. Z navýšení o 1,6 miliardy půjde 500 milionů korun na živé umění a příspěvkové organizace, dalších skoro půl miliardy by měly v příštím roce získat kreativní průmysly z Národního plánu obnovy a přes 600 milionů korun by mělo ministerstvo dostat na obnovu kulturního dědictví.



Ministerstvo financí v úterý zveřejnilo novou makroekonomickou prognózu, na základě které by měl úřad návrh státního rozpočtu na příští rok upravit.

Veřejné finance letos podle nových odhadů ministerstva financí skončí ve schodku 7,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Příští rok by měl schodek klesnout na pět procent. Vyplývá to z nové prognózy, kterou dnes MF zveřejnilo. Úřad tak odhad vývoje veřejných financí proti dubnové prognóze zlepšil.



Zároveň upozornila, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách proto bude muset návrh podle ministryně vláda opět schválit a předložit poslancům.