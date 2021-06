Schillerová zamíří za Zemanem. Mají jednat o rozpočtu i pomoci po tornádu

„Budu se přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace všem postiženým obcím. Víte, já nejsem přítel dotací. Řada z nich je zbytečná a plýtvavá. Ale v tomto konkrétním případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tato dotace zde nejenom byla, ale aby byla opravdu velkorysá,“ řekl Zeman v neděli v rozhovoru pro televize Prima a CNN Prima News.



Vláda už v pondělí schválila. že stát nabídne lidem na obnovu jejich zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony korun jako zvýhodněný úvěr. „Fakticky posouváme lhůty pro zaplacení daní, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH. Promíjíme také zálohy na silniční daň splatné k 15.7,“ oznámila v pondělí po jednání vlády Schillerová.

Co se týče rozpočtu, kabinet už kývl na jeho základní parametry. Počítá se schodkem 390 miliard korun. „Přináší úspory na provozu státu, méně úředníků, ale také rekordní investice za 189 miliard nebo zvýšení důchodů o 758 Kč měsíčně,“ uvedla ministryně financí.

Schillerová minulý týden uvedla, že ministerstvo financí počítá s rozpočtovou konsolidací. Strukturální saldo rozpočtu by mělo klesat o půl procentního bodu ročně. Ministryně věří, že takové tempo nepoškodí rozjezd po pandemické krizi. Chce zmrazení platů úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů.

Ministerstvo financí ve svých plánech počítá s růstem zadlužení na 54,6 procenta HDP v roce 2024 z letošních očekávaných 44,8 procenta HDP. V případě úspor na straně příjmů a výdajů, které úřad plánuje, by mělo zadlužení stoupnout na 52,8 procenta HDP.