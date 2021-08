Babiše kříže na náměstí mrzely, řekla Schillerová. Fiala by po nich nešlapal

K sobotní akci premiéra Andreje Babiše se vyjádřili Petr Fiala a Alena Schillerová v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Ministryně financí podle svých slov byla v sobotu na Moravě, ale s premiérem se spojila.



„Bylo mu to líto, už spolu máme určitý vztah za ty roky nejen pracovní, tak jsme spolu mluvili. Měl to místo dopředu zamluvené, šel tam točit zmrzlinu, rozdávat svou knihu a povídat si s občany. Je to podle mě legitimní volební kampaň a brzy ráno tam příznivci Milionu chvilek označili křížky obětí, už nebylo možné jakkoliv zasáhnout,“ řekla Schillerová.



Předseda ODS Petr Fiala argumentoval, že je to otázka vkusu, který premiér postrádá.



„Kampaň vyjadřuje určitou míru vkusu. I mě bylo smutno, když jsem viděl záběry pana premiéra, jak tam s úsměvem rozdává zmrzlinu a šlape tam po těch křížích, které tam lidi udělali. A nemám z toho ani žádnou opoziční radost,“ řekl Fiala.



Oba nicméně odsoudili chování odpůrců Andreje Babiše, které Fiala označil za ještě větší radikály, než je premiér.



Autogramiáda a předvolební kampaň na náměstí v Průhonicích nedaleko Prahy se zvrtla. Nakonec na ni museli zasahovat i těžkooděnci a dva protestující policie zadržela. Premiéra zasáhli také vajíčkem.