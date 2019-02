Stíhaný miliardář František Savov požádal v Británii o azyl

Už více než čtyři roky se česká justice snaží dostat do Česka podnikatele Františka Savova. Ten je spolu s deseti dalšími lidmi obviněný v kauze stamilionových daňových podvodů. Zatčení se však vyhnul útěkem do Londýna a o vydání do Česka se soudí. Vydání teď navíc brání žádost o azyl ve Velké Británii.