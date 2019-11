Podezřelí z daňových úniků za 270 milionů věděli o policejní razii předem

V pondělí 19. srpna před sedmou večer seděl podnikatel Vladimír Hendl v autě a bez jakýchkoliv obav si přepočítával štos bankovek. Poté odešel domů a právě tehdy dostal podle nezávislých zdrojů z bezpečnostního prostředí informace, že si pro něj ráno přijde policie.

„Musel mu to někdo říct v čase mezi 19:14 až 19:44. Ještě v devatenáct hodin to nevěděl, to víme jistě, protože si přepočítával poměrně hodně peněz v hotovosti,“ popsal Radiožurnálu sled událostí zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Kolem osmé večer se ukázalo, že Hendl o policejním zásahu ví. Právě kolem osmé večer totiž začal obvolávat další podezřelé z daňového úniku celkem za 270 milionů korun. Hendlův telefon však monitorovali celníci a policisté.

Velitelé se tedy kvůli vyzrazení informací rozhodli celou razii urychlit a zasáhnout ještě v noci. Podle Radiožurnálu se obávali, že podnikatel Hendl uteče, zničí důkazy či případně varuje další podezřelé.

Advokát tvrdí, že varování bylo nevinným žertem

Hendl měl před razií podle Radiožurnálu informovat dalšího podezřelého podnikatele Vladimíra Poláka. Polákův advokát Jiří Teryngel však přišel s vysvětlením, že se jednalo o žert.



„Pokud jde o inkriminovaný hovor, tak to pan Handl volal do holicího centra, o kterém věděl, že se tam nechává pak Polák stříhat, ale on už tam nebyl. A tak si dělal srandu a říkal jim, že kdyby ho ještě chytli, tak ať nechodí domů, že tam na něj čeká policie. On je rád středem pozornosti. Bylo to žertem,“ prohlásil s tím, že jeho klient podezření odmítá. Oba podnikatelé jsou momentálně ve vazbě.



ve výši . Podle vyšetřovatelů podezřelí obcházeli kontrolní hlášení.

„Mohu potvrdit, že informace unikla a z našeho podnětu bylo podáno oznámení generální inspekci. Realizace se musela spustit dřív, hlavní osoby věděly, že pro ně jdeme. Doufám, že to generální inspekce objasní,“ řekl Radiožurnálu šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel Robert Šlachta.



Generální inspekce nyní zjišťuje, kdo zásah mohl vyzradit. Nebude ale mít jednoduchou práci. Věděli o něm totiž desítky policistů z Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ).



Šlachta rovněž striktně odmítl, že by informace o zásahu unikla od celníků. „Určitě to nebylo od nás. My jsme tu kauzu přes rok zpracovávali, drželi jsme to mezi sebou a celou dobu ta informace venku nebyla,“ řekl Šlachta s tím, že i toto je jedním z důvodů, proč na konci listopadu odchází do civilu.



Policisté z NCOZ, stejně jako Bezpečnostní inspekce, odmítli situaci komentovat.

Podezřelí obcházeli kontrolní hlášení a obchodovali s cigaretami

Celkem policisté z krácení daní obvinili 24 lidí. Podle vyšetřovatelů našli způsob, jak obejít kontrolní hlášení. Skupina prostřednictvím uměle založených společností nakupovala cigarety, které následně prodávala vietnamské komunitě, a to bez dokladů.

„Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ,“ vysvětlila mluvčí celníků Martina Kaňková.

Podle Radiožurnálu firmy zapojené do celého systému platily za faktury převodem na účet a peníze jim pak hlavní podezřelí vraceli v hotovosti. Obchodních společností, které si takto mohly samy krátit daně a zároveň pomáhat hlavním podezřelým zakrývat nelegální cigaretový byznys, byly desítky.

Kriminalisté se zaměřili především na manažery, kteří mohli k placení faktur dávat pokyny.