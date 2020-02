Pomocí nového fíglu s DPH firmy přes agentury obírají stát o miliony korun

„Celní správa společně s Finanční správou se s tímto setkává v poslední době. Je to trend na úseku podvodů při krácení DPH. Jedná se v podstatě o podvody v podobě nástroje k optimalizaci vlastní daňové povinnosti toho, kdo si personální agenturu najme za účelem náboru zaměstnanců,“ řekla MF DNES mluvčí celníků Martina Kaňková.

Zjednodušeně řečeno: velká firma si prostřednictvím personální agentury najme zaměstnance. Agentura pak velké firmě fakturuje všechny náklady spojené se sociálními a zdravotními odvody, pojištěním a tak podobně.

Část těchto faktur je však ve skutečnosti fiktivních. Pracovní agentura si tyto fakturované práce dává do nákladů a nárokuje vratku DPH, proto je okradeným stát. Firma může být s pracovní agenturou na podvodu domluvená.

Agenturní podvody stojí stát miliony

„Prostřednictvím obchodních společností měly být vytvářeny fiktivní faktury, které měly být vkládány do účetnictví personálních agentur s cílem neodvádět státu DPH a daň z příjmů. Uvedená trestná činnost měla být prováděna dlouhodobě. Organizace osob byla podle našich závěrů vytvořena několikastupňově, aby nejnižší články neznaly organizátory trestné činnosti,“ popsal případ mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.

Podobně velký případ odhalili vyšetřovatelé už začátkem loňského roku. Při akci s krycím názvem Brigádník zatkli jedenáct lidí. Škoda činila téměř šedesát milionů korun.

Stejně jako v tomto případu i při akci Prizma spolupracovali detektivové NCOZ s kolegy ze slovenské národní kriminální agentury NAKA. Na provázanost agentur mezi Českem a Slovenskem narážejí detektivové v poslední době velmi často.

Jenže podvody kolem personálních agentur se netýkají jen DPH. „V poslední době zjišťujeme, že problémy má většina personálních agentur. Pokud nejde přímo o daňové podvody, zjišťujeme různé podvody s dotacemi,“ uvedl zdroj redakce.

Další kapitolou je různé přetahování agenturních pracovníků od jedné firmy k druhé. „V této oblasti probíhá velmi tvrdý konkurenční boj. Najímání zaměstnanců z agentur vyhledává stále více firem, protože odpadají problémy například s výpověďmi,“ dodal zdroj.

Dělník zavřený v bedně

Život agenturních pracovníků je obecně dost drsný. Policie v nedávné době řešila i případ šikany mezi agenturními pracovníky a kmenovými zaměstnanci v mladoboleslavské továrně Škoda Auto.

Stálí zaměstnanci měli agenturním pracovníkům například nalévat projímadlo do kávy nebo je zavírat do beden. Motivem byla asi xenofobie. „Nalákali spolupracovníka (z agenturní společnosti Manpower – pozn. red.) k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho do bedny, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt. Pak do bedny nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto jej tam drželi dlouhé minuty,“ popsal týdeník Škodovácký odborář, který na případ upozornil.

Automobilka v reakci propustila dva zaměstnance. Policie věc vyhodnotila jako přestupek.