Třetí dávku podávat spolu s očkováním proti chřipce, navrhuje viroložka Tachezy

Očkování třetí dávkou se doporučuje všem lidem nad 60 let. Kdo by se měl nechat přeočkovat nejdřív?

První by měli být osloveni a očkováni lidé se sníženou imunitou, kteří se mohou očkovat již čtyři týdny po první dávce. Starší lidé a ti, co mají chronická onemocnění, srdeční, plicní, pokud mají odstup od první vakcinace 8 měsíců. Vakcinaci třetí dávkou by bylo vhodné kombinovat s vakcinací proti chřipce.

Je doporučené se očkovat stejnou vakcínou, ale je možné se též očkovat i jinou mRNA vakcínou, pokud nebude k dispozici stejná, či budou preferovat jinou schválenou vakcínu.