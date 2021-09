Třetí dávka znásobí protilátky, mluvit o čtvrté je brzy, shodují se experti

Redakce iDNES.cz oslovila v souvislosti s třetí dávkou předsedu České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka, imunologa Václava Hořejšího a epidemiologa Romana Prymulu. Ti se shodují, že po třetí dávce se lidem několikanásobně zvýší v těle protilátky. „Třetí dávka se dává pro jistotu, aby se zabránilo tomu, kdyby se situace opravdu zhoršovala,“ řekl pro iDNES.cz imunolog Hořejší.

Současně podle zahraničních studií může být plně očkovaný po několika měsících pozitivně testován, přičemž příčinou může být mutace, po čase určité klesání účinnosti vakcíny či to, že každý člověk reaguje na vakcínu jinak. Redakce iDNES.cz přináší přehled známých informací o třetí dávce.

1. Proč účinnost vakcín po určité době klesá?

Epidemiolog Roman Prymula zdůraznil, že u respiračních onemocnění očkování nenavozuje nikdy dlouhodobou imunitu. „Vidíme to třeba u chřipky, kdy každý rok v podstatě dochází k přeočkování a tady je to něco podobného,“ podotkl Prymula. Ten zároveň poukázal na studie, ve kterých se zjistilo, že pokles účinnosti nastává po osmém měsíci. V té době také podle něj dochází k průlomovým infekcím, které jsou častější, pokud od očkování uplynul delší čas.

„Proto se rozhodlo, že v pásmu osm až dvanáct měsíců, zejména u těch, kteří mají nějaké defekty imunity, jsou ve vyšším věku nebo v jiných rizikových kategoriích, je potřebné přeočkovat,“ dodal Prymula.



Jde o paměťové buňky, nikoliv o protilátky

Že protilátky po čase mizí, potvrzuje i Roman Chlíbek. „Tady nejde o to, jak rychle mizí protilátky. Tady jsou důležité paměťové buňky, které tam zůstávají. Ale to, co jakoby kleslo, je účinnost. Ony nějaké protilátky po očkování tam pořád jsou, ale klesla účinnost právě ve vazbě na delta mutaci,“ zmínil Chlíbek s tím, že se v Česku objevil trochu jiný zmutovaný vir, než na který byla původně vakcína nastavena.

„Funguje díky podobnosti i na delta mutaci, ale účinkuje na ní méně než na ty předchozí - třeba na britskou mutaci. Tím pádem, že účinnost je o něco nižší, tak když se posílí protilátky a paměťové buňky, tak i ta teď klesající účinnost na delta mutaci by se tím měla zvednout, čímž by se mělo do jisté míry překlenout třeba období, než se delta mutace změní třeba natolik, že se bude muset změnit i vakcína,“ podotkl předseda České vakcinologické společnosti.



Podobně mluví i imunolog Václav Hořejší. „Že protilátky proti čemukoliv, co nějak povzbudí imunitní systém nebo na co reagujej, klesají, je úplně běžné. Nejdříve vyletí nahoru, a když to, co vyvolalo jejich tvorbu, pomine, postupně klesají,“ potvrdil Hořejší.



2. Jak třetí dávka navýší protilátky?

Podle imunologa Václava Hořejšího se množství protiáltek v těle potřetí očkovaných zvýší o hodně. S ním souhlasí i šéf vakcinologické společnosti Chlíbek. „Zvýší se několikanásobně. Pět- až jedenáctkrát vyšší hladiny protilátek funkčních, neutralizačních protilátek než po druhé dávce. Zrovna tak se zmnoží počty paměťových buněk,“ poznamenal Chlíbek.

U třetí dávky jsou protilátky do dvou dnů

Podle epidemiologa Prymuly jsou lidé primárně imunizováni. „To znamená, že to není stav jako po první dávce, kdy to trvá poměrně dlouho, než protilátky narostou, kdy je to otázka dvou až tří týdnů. U třetí dávky je to otázka jednoho, dvou dnů, kdy dochází k velikému zvýšení protilátek. To je důvod, proč se to dělá,“ řekl Prymula.

Jak dlouhá účinnost posilující dávky bude, si však podle svých slov netroufá říci: „S tím zatím zkušenosti nejsou.“

3. Jak dlouho třetí dávka vydrží, bude nutné přeočkování čtvrtou dávkou?

Prymula má za to, že pravděpodobnost čtvrté dávky je poměrně vysoká. „Pokud podobný mechanismus funguje na rozmezí druhé a třetí dávky, tak je odůvodněné předpokládat, že něco podobného se bude opakovat i později,“ řekl s tím, že zatím to není potvrzeno a nikdo neví, s jakým odstupem to bude.

„Může se stát, že to bude prakticky identické. Může to být těch osm až dvanáct měsíců, ale také se může stát, že opakovaná imunizace pak nevede k takovému efektu. Může se stát, že frekvence bude menší nebo se opakovaně očkovat nebude. To se teprve ukáže,“ doplnil.



Chlíbek však upozornil, že debata o čtvrté dávce je předčasná. „To je podobné, jako když jsme začínali s očkováním. Také nikdo nebyl schopen říct, jak to bude vypadat za tři čtvrtě roku. Domnívám se, že třetí dávka významně zvedne hladiny protilátek, takže ten efekt bude dostatečně dlouho fungovat. Pokud se dramaticky nezmění mutace koronaviru, tak je tady reálný předpoklad, aby to rok fungovalo,“ uvedl Chlíbek.

Třetí dávka je jistota

Podle Hořejšího lze považovat třetí dávku za jakousi jistotu, aby se zabránilo tomu, kdyby se situace opravdu zhoršovala. „Pokud by docházelo po třetí dávce, třeba za rok, že zase taková situace nastává, tedy že lidé byli chráněni málo a případů by přibývalo, tak by se asi začala dávat čtvrtá dávka. Ale já to nepředpokládám, člověk nikdy neví. Je to úplně nová věc,“ řekl Hořejší.

4. Bude přeočkování čekat i mladší ročníky?

Odborníci se však shodují, že třetí dávka očkování bude dostupná i pro mladší. „Čeká je to, ale zatím to není nic striktního. To znamená, že tu bude dána možnost a podle toho, jak se bude vyvíjet poznání,“ uvedl Prymula.

5. Je moudré souběžně očkovat na chřipku a covid?

Podle Chlíbka je kombinace očkování dobrý nápad. „Zvedne to i jakoby přijatelnost vakcíny či souznění přijít na očkování, protože nikomu se nechce chodit na několik návštěv k lékaři kvůli jedné a pak druhé vakcíně,“ zhodnotil Chlíbek.

Prymula má však za to, že to prakticky téměř nebude možné. „Chřipku očkujeme v podstatě ve dvouměsíčním okně, zato třetí dávku proti covidu budeme aplikovat jako dávky před tím, což znamená, že to nemůžeme stihnout v těch dvou měsících,“ dodal epidemiolog.