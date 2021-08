Izraelci zjistili, že třetí dávka zvýší protilátky o 15 procent, říká Stropnický

Izrael masivně očkuje, masivně testuje. Přesto tam dochází k další vlně pandemie. Co se v Izraeli aktuálně děje? Ty zprávy o tisících nakažených denně, které v Česku probleskuji, jsou poměrně alarmující.

Popis situace v Izraeli v českých médiích je o něco více emotivní, než by asi muselo být. Viděl jsem například titulek „Premiant na kolenou“, to si myslím, že je přehnané.

V Izraeli žádná debata, že by nošení roušky bylo ztrátou svobody, neproběhla. A tomu, kdo by to říkal, by se nejspíše vysmáli.