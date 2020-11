Vyznamenání příští rok? To už budu v piksle, říká oceněný komentátor Nováček

Nováček nad přijetím vyznamenání váhal. Někdy totiž se současnou hlavou státu příliš nesouzní. „Volali mi nejdříve z protokolů z kanceláře prezidenta republiky s příjemným dotazem, jestli bych přijal vyznamenání. Měl jsem předtím takové tušení, zeptal jsem se kolegů a nikdo z nich neřekl ne. Protože se jedná o vyznamenání státní a prezident ho jen uděluje, nakonec jsem návrh tedy přijal,“ vysvětluje. „Od pana Kruliše jsem se dozvěděl, že pan Zeman je rád, že jsem nabídku přijal,“ dodal.

Kvůli časté kritice na adresu Miloše Zemana bylo proto pro něj velkým překvapením, že návrh na vyznamenání přišel právě od něj. Sám Nováček toto ocenění čekal spíše z rukou prezidenta Klause či Havla, ke kterému měl podle vlastních slov nejblíže a který mu později nabídl místo šéfa vnitropolitického odboru kanceláře prezidenta republiky.



„Neberu si servítky, ale přitom jsem slušný. Už jsem dost starý na to, abych honil body tím, že budu používat nějakých drastických slov, neřkuli že budu hrubý,“ hájí se.



Zemanovi rozumím, vyznamenání od něj převezmu

K přijetí ocenění ze Zemanových rukou však Nováček výhrady nemá. „Znovu říkám, že mě navrhnul občan J.D. Pan prezident s tím souhlasil, jistě s tím musel souhlasit i premiér, protože ten takové návrhy kontrasignuje. Co jiného k tomu mám říct. Když má někdo bytostní odpor k prezidentovi, má k němu zásadní výhrady, tak ať to nebere.“

V další části rozhovoru vyjádřil Nováček své pochopení k prezidentovi a popsal jejich společné zážitky od počátku jejich kariér, Zemana coby politika a Nováčka jako novináře. Zemana podle něj uspokojuje, když vrhne téma do veřejného prostoru a sleduje, jak se o něj politici perou.



„Myslím si, že i Miloši Zemanovi poměrně rozumím. Nejsme od sebe věkově moc vzdáleni. Rozumím, že má nějaké zdravotní problémy, znám jeho povahu, není to jednoduchý člověk. Neměl jednoduché dětství, byl to samotář. Má obrovskou paměť a jak sám připomněl v jedné ze svých knížek, když mu někdo šlápne na palec, on na to nezapomene. A když bude mít příležitost, tak mu dupne na nohu,“ říká Nováček.

„Ocenil bych, kdyby pan prezident zbytek svého funkčního období věnoval tomu, že některé příkopy, které pomohl vykopat, se pokusil zasypat. Jinak je to osobnost výjimečná, o to nic,“ dodal k osobě současného českého prezidenta.

„Předpokládám, že už budu v piksle. Ale když se povede a nebudu, tak si ho převezmu příští rok. Prostě jsou dva řádové dny, 28. říjen a 1. leden, kdy se vždycky povyšují generálové, takže to nepřipadá v úvahu. A Miloš Zeman velmi trval na tom, aby se to konalo, jak se to konat má, tedy se slávou ve Vladislavském sále,“ řekl Nováček k předání vyznamenání. „Takové věci se neposílají poštou,“ dodal.