, aktualizováno 12:00

Příští rok to bude třicet let, co se věnuje turistickému značení. Pavel Přílepek je manažer turistického značení Klubu českých turistů a pod palcem má všechny stezky u nás. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o tom, jak těžké je stát se značkařem, jak vlastně vznikají stezky i jaké jsou problémy s kůrovci. „Značkovali jsme i v Sasku. Nejvzdálenější naše značky najdete v Brazílii,“ říká.