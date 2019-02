Máte rohlík po pacientovi. Ředitel glosoval práci sester, ty se bouří

„Politici stále poukazují na to, jak je práce ve zdravotnictví náročná a namáhavá, jak je to ve zdravotnictví zoufalé. Vím, jak sestry pracují. Je to náročná a zodpovědná práce, to ano. Copak ale pošťák nemá těžkou práci? Nebo prodavačka?“ pronesl ředitel duchcovské nemocnice Jaroslav Míč na únorovém setkání ředitelů nemocnic. Informoval o tom server Medical Tribune.



Kritiku si Míč vysloužil kvůli další části své řeči: „A kde jinde jsou pracovníci v teple, mohou si natočit čaj a mají rohlík po pacientovi, který ho nesní k snídani?“ Ten okamžitě začali komentovat zdravotníci na sociálních sítích. Vznikl dokonce i hashtag #rohliknenibenefit, pod kterým sdílí zdravotnický personál fotky rohlíku a kávy.



Pojďme mu poslat rohlík, vyzývají sestry

„Je to urážka, ani neví, jak velká. Ano, máme teplo, zajištěnou práci, ale taky ručíme krkem za jakýkoli špendlík, co se tam pohne,“ napsala v komentářích na Facebooku jedna ze zdravotních sester. „A nejlíp když odmítnou rohlík pacienti dva a já si můžu vzít jeden domů a nakrmit i manžela. Až založíme rodinu, budu doufat v rohlíky tři,“ komentovala v nadsázce další.



„Nerozčilujte se nad blbem a pojďte mu všichni poslat rohlík,“ vyzývala jedna z komentujících. „Proč my sestry stále musíme někomu dokazovat, jak těžkou práci máme? Chtěla bych, aby to bylo všem lidem jasné a já nemusela obhajovat svou velkou zodpovědnost,“ znělo v dalším komentáři.

„Musíme jít ke kořenům a snažit se sestry získat tím, že to je prestižní atraktivní zaměstnání, vcelku dobře finančně ohodnocené. Zaměstnání, které by mohlo být perspektivou pro mladého člověka. Ne, jak je v posledních letech prezentováno, že je to zaměstnání podhodnocené a sestry se nesmírně nadřou. Tak to úplně není,“ pronesl dále ředitel nemocnice Míč.



Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková bylo vyjádření ředitele šokující. „Část přítomných ředitelů a také hostů byla jeho vyjádřením naprosto konsternována, druhá část přítomných mu dokonce zatleskala,“ uvedla Žitníková pro server Naše zdravotnictví. Také se nechala slyšet, že nikdy předtím neslyšela více dehonestující vyjádření k práci zdravotních sester.



Nejsem netvor, hájí se Míč

Jaroslav Míč se po lavině kritiky omluvil. „Dnes vím, že použitá formulace, byť myšlena s nadsázkou, nebyla přesvědčivá a vhodná. Argumentace byla zjednodušená, nešťastná, a naopak rozdmýchala další vášně, které k zatraktivnění povolání nevedla,“ zní z omluvného dopisu, který je na stránkách Medical Tribune.



„Práce sester a všech pracovníků ve zdravotnictví si velmi vážím. Vím, že je to práce náročná a nejen fyzicky. Vím, že je zodpovědná, odpovědná a leckdy i stresující. Omlouvám se. Nejsem netvor, co si neváží vaší práce. Když si promluvíte s mými spolupracovníky, tak se i rozhodnete naše prořídlé řady doplnit, kdo ví?“ dodal Míč.

„To, že benefitem pro sestry jsou zbytky po pacientech, což odporuje etickým a hygienickým normám, nemocniční káva nebo čaj a možnost kouření v úklidovém kumbále, nemá obdoby. Jeho další vyjádření, že to tak nemyslel a jen chtěl poukázat na výhody, které sestry mají, to jen dorazilo,“ řekla k omluvě Míče Žitníková.

Jeho omluva nevyvolala pochopení ani u zdravotních sester. „Tyhle jeho kecy mě absolutně nezajímají, jsou to jen výmluvy. K práci sester se vyjádřil, ukázal, co si o nich myslí, že se to teď snaží vyžehlit, je jen účelové.

„Asi se mu do nemocnice sestry nepohrnou, když jimi takto pohrdá, že?“ stojí v komentářích pod statusem na stránkách Ošetřovatelství.info.