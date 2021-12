Havel byl symbolem změn, navázal na Masaryka, truchlili čeští politici

30 let svobody Sledovat další díly na iDNES.tv

"Prosazoval prozápadní orientaci naší země. Udělal velmi mnoho pro společenskou transformaci, pro pokojný přechod k demokracii, ale také pro začlenění České republiky do Severoatlantické aliance a Evropské unie. V devadesátých letech byl symbolem, byl dobrou značkou České republiky, kdy i váha naší země na mezinárodní scéně díky Václavu Havlovi byla výrazně vyšší, než by přináleželo malé zemi ve středu Evropy," uvedl tehdejší předseda vlády Petr Nečas.

Havlův odkaz je podle něj v tom, že ukázal, že za svobodu má význam bojovat. Zasadil se o to, že Česko patří do západního civilizačního okruhu, že nemáme být žádným mostem mezi východem a západem, ale že se skutečně máme navrátit tam, kam historicky patříme, to znamená k západní civilizaci.

Statečný disident v době, kdy jiní neměli odvahu

"Je mi to nesmírně líto, protože Václav Havel byl symbolem České republiky, obecně uznávanou osobností a nesmírně mnoho pro naši zemi udělal. Budu si ho pamatovat jako statečného disidenta, který měl odvahu vystoupit proti komunismu v době, kdy tu odvahu mnozí jiní postrádali," řekl iDNES.cz v roce 2011 tehdejší expremiér, dnes prezident Miloš Zeman.

"S hlubokým pohnutím jsem dnes přijal zprávu o úmrtí pana prezidenta Václava Havla, osobnosti moderních československých a českých dějin, které jsem si velmi vážil. Jeho odchodem ztrácíme státníka světového významu, humanistu, který vnesl do politiky nový rozměr. A také pokoru a slušnost. Považuji za osobní štěstí, že jsem se s ním měl možnost setkávat ve funkci premiéra i později," reagoval expremiér Jan Fischer.

"S Václavem Havlem odešel člověk, který českému národu vrátil důstojnost, člověk, který měl zásadní podíl na získání svobody naší země v roce 1989. Byl nejslavnějším Čechem, na celém světě uznávaným. Bohužel více vítán a ctěn v zahraničí než doma. Skromný a plachý člověk jako byl on, obstál při setkání a jednání s nejmocnějšími lidmi světa. Pouze doufám, že si alespoň teď uvědomíme, jakého muže jsme měli za spoluobčana a budeme si ho brát za příklad," uvedl tehdejší ministr zahraničí a bývalý Havlův kancléř Karel Schwarzenberg.

Tehdejší ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek zdůraznil, že Václav Havel byl symbolem naší cesty ke svobodě a demokracii. "Přijal jsem tu zprávu s hlubokým pohnutím. Jako prezident vykonal nesmírně mnoho pro začlenění České republiky do Evropské unie i do NATO."

V roce 2011 byla předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS. Stejně jako další politici vyzdvihla, že Václav Havel je především symbolem návratu svobody a demokracie do naší země. Podle ní Česko ztrácí v Havlovi morální autoritu. "V historii naší země patří Václav Havel do řady vynikajících osobností, které v osudových dobách vždy stály za svým národem," prohlásila Němcová.

Nejvíce navázal na T. G. Masaryka

"Svým specifickým způsobem navázal asi nejvíce ze všech politiků na prezidenta Masaryka. Jestliže o Masarykovi platí, že se zasloužil o stát, Havel se zasloužil o návrat demokracie do Československa," řekl ČTK v roce 2011 tehdejší předseda Senátu Milan Štěch. Podotkl, že Havel si svůj obrovský kredit během prezidentství udržel až do posledního dne svého života. "Hodnotově zůstal prakticky stejný."

"Informace o úmrtí Václava Havla mě zaskočila, osobně hluboce zasáhla a naplnila velkým smutkem. Václav Havel byl pro mě osobně od okamžiku, kdy jsem se začal zajímat o veřejné dění, symbolem zásadovosti, slušnosti a občanské statečnosti. Pro všechny, kdo se nechtěli smířit s normalizací a totalitním režimem tehdejšího Československa, ztělesňoval spisovatel a disident Havel morální autoritu," okomentoval exprezidentův skon v tu dobu šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.

Expremiér Jiří Paroubek portálu iDNES.cz řekl, že Václav Havel byl nenahraditelný, pokud jde o obraz naší republiky za hranicemi. "Je to velká ztráta pro republiku. Byl tím nejlepším velvyslancem zájmů České republiky v zahraničí."

"Jakkoli bylo v posledních měsících vidět, že se prezidentu Havlovi nedaří dobře, zpráva o jeho smrti je naprostým šokem. Je to konec jedné éry, konec života osobnosti, která pro naši zem tolik znamenala a udělala. Když byl zvolen poprvé prezidentem a vystoupil na balkon na nádvoří Pražského hradu, brečela jsem pod tím balkonem dojetím," řekla tehdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake z Věcí veřejných.

"S Václavem Havlem jako by mi odešlo všechno. Celé moje mládí," neskrývá pohnutí Martin Věchet, zakladatel Open Air Music Festivalu Trutnov, kam Havel jezdil pravidelně z Hrádečku.

Podle bývalého disidenta a exministra vnitra Jana Rumla skončilo Havlovou smrtí jedno období dějin této země. "Je to obrovská ztráta pro nás všechny, pro celou společnost, český národ i celý svět, protože Havel byl kompas, ukazatel toho, jak se máme chovat," řekl iDNES.cz.

Naposledy se s Havlem viděl asi před třemi týdny na oslavě narozenin exprezidentovy švagrové. "Byl zchátralý, řekl jsem mu to samé, co dalajlama nedávno: Vašku, modlíme se za tebe, ještě prosíme o pár let života. Bohužel k tomu nedošlo," uvedl Ruml.

"Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat suverenity a svobody v naší vlasti. Rovněž tak vděčíme jeho postoji za to, že nikdo nemusí mít pocit, že za návrat svobody a demokracie zaplatil tento národ násilím, proléváním krve a nastolením pomsty. Zemřel ten, který věděl, co je ztráta svobody, popírání důstojnosti člověka, co je útlak a vězení. Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností bez ohledu na politické, či náboženské přesvědčení jsme povinni mu vzdát čest a dík," prohlásil arcibiskup Dominik Duka.