Prymula: Demonstrace zhorší nákazu, je to pohrdání prací zdravotníků

„Každý má právo vyjádřit odlišný názor nebo i protest, ale rozhodně by to mělo být podle pravidel. Když jsem viděl, co se tam dělo, považuji to téměř za pohrdání práce zdravotníků, kteří jsou v první linii a riskují nákazu, aby minimalizovali další nemocnost a šíření nemoci,“ řekl iDNES.cz Prymula.

Na otázku, jak se jednání účastníků demonstrace promítne do zdravotního systému, který nyní zažívá nebývalý nápor kvůli chorobě covid-19, ministr odvětil: „Těžko se to dá odhadnout a doložit v době, kdy tu jsou tisíce nakažených. Ale myslím, že to budou stovky zbytečně nakažených navíc.“

Demonstrace proti vládním opatřením v souvislosti se šíření nového viru se konala v neděli odpoledne. Na akci se svolávali přes web a sociální sítě i tvrdá jádra fanoušků fotbalu a hokeje. Do metropole se kvůli obavám z výtržností sjely stovky policistů z celé země. Celkem jich podle ministra vnitra Jana Hamáčka byl nasazen jeden tisíc.

Už před zahájením akce bylo patrné, že řada účastníků nemá roušky a nedodržuje rozestupy. Roušky neměla například ani ochranka, která stála pod pódiem. Na místě se nakonec sešlo mnohem více účastníků než 500, což je počet, který nyní umožňuje nařízení vlády.

Zhruba po hodině a čtvrt svolavatel akce vyhověl výzvě pražského magistrátu a demonstrace skončila. Velká část účastníků se poté rozešla, část však zaútočila na policii, která musela mimo jiné použít vodní dělo nebo slzný plyn. Střety mezi policií a demonstranty si vyžádaly i zraněné.