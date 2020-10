Do Prahy se sjíždí chuligáni, policie nasadí stovky těžkooděnců

Podle platného nařízení se protestu může účastnit nejvýše 500 lidí, kteří musejí být rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami má být aspoň dvoumetrový rozestup. Je nezbytné, aby měli všichni zakrytá ústa a nos.

„Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel současná opatření,“ řekla v pátek pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Pokud by podle ní tak neučinil, policie to může oznámit a porušení povinnosti budou úřady řešit jako přestupek.



Ministr vnitra Jan Hamáček účastníky vyzval k pokojnému průběhu a dodržení pravidel. V České televizi v pátek uvedl, že se podle informací policie ukazuje, že úmysl pokojně demonstrovat může být zneužit ze strany fotbalových chuligánů.

„Obávám se, že jejich cílem není demonstrovat, ale vyvolat násilí. Chtěl bych před tím varovat,“ řekl Hamáček. Připomněl, že za pořádek je primárně zodpovědný svolavatel akce. Policie s ním byla podle Hamáčka několikrát v kontaktu, demonstraci má povolenou.

V Bratislavě létaly kameny a lahve

V sobotu se kvůli koronavirovým opatřením sešlo několik stovek fotbalových fanoušků a příznivců krajní pravice před úřadem slovenské vlády v Bratislavě. Policisté proti radikálům, kteří na ně házeli kameny a láhve, použili slzný plyn a vodní dělo, informoval deník SME. Podle deníku se ve slovenské metropoli sešlo přibližně 400 až 500 lidí.



V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly od středy na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce.



Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Od pondělí jsou zrušeny volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, které se ještě před týdnem mohly hrát bez diváků. Výjimku z nových pravidel mohu dostat jen mezistátní utkání a akce nebo třeba zápasy fotbalových týmů v Evropské lize.

Plánovaná demonstrace se nelíbí ani předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi. Špatné je podle něj hlavně načasování.

„Máme svobodu slova i shromažďování, nicméně demonstrace ultras v době pandemie covidu je jen výkřikem sobecké sebestřednosti. Nesouhlas s konáním vlády lze v době, kdy stoupá počet nemocných a mrtvých, vyjádřit i jinou formou. Svým jednáním mohou ohrozit zdraví dalších občanů. A to nikdo zajisté nechceme. Navíc zatíží Policii, která bude na demonstraci dohlížet. Měl by vždy vítězit rozum, ne exhibice,“ rozčiloval se nad chystanou akcí Vojtěch Filip.