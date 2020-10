Odpůrci opatření chystají demonstraci, přidají se fotbaloví chuligáni

15:55 , aktualizováno 16:16

Staroměstské náměstí v Praze by měla v neděli obsadit protivládní demonstrace lidí, kteří nesouhlasí se současnými opatřeními proti šíření koronaviru. Příležitosti k vyjádření nesouhlasu chce využít také řada radikálních sportovních fanoušků, potenciálně by tak do centra mohlo přijít několik stovek lidí. Shromáždit k protestu se jich však nyní může maximálně 500.