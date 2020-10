Rameno spravedlnosti si ho najde, říká Hamáček k pořadateli demonstrace

Většina lidí na Staroměstském náměstí neměla roušky, nedodržovaly se rozestupy. Policie zpočátku vůbec nezasahovala, až když začaly létat odpadkové koše. Neměla ta akce skončit po pěti minutách?

Samozřejmě ta akce měla skončit co nejdříve, nicméně je to plně odpovědnost toho, kdo to svolal. Od začátku jak policie, tak magistrátní úředníci upozorňovali organizátora, že je tam více účastníků, než je povoleno, že nedodržují rozestupy, nemají roušky. Jeho povinností bylo tu demonstraci ukončit. On tak neučinil. Učinil to až po hodině a bude čelit následkům. Bude s ním zahájeno správní řízení a hrozí mu velmi vysoká pokuta.