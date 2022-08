Koblihy ne! vítali Babiše a hádali se s příznivci. Babiš se pustil do Rakušana

Předseda hnutí ANO do Slaného dorazil ve tři hodiny. „Z čeho budu mít důchod? Rozkládá republiku!“ pustil se do hádky s důchodci, kteří se s Babišem přišli vyfotit, jeden z odpůrců. „Za Babiše bylo Babišovi líp.“ „Děkuji, koblihy ne,“ stojí na transparentech protestujících, kteří se pískáním a troubením pokusili přerušit projev bývalého premiéra ve Slaném.

Na místě je šest policistů antikonfliktního týmu, po asi půl hodině se kolem karavanu shromáždili i státní policisté, kteří se snažili oddělit oba tábory. Výraznější byla pouze potyčka mezi dvěma důchodci, kteří se postrkovali. Jednomu z nich, který se objevuje na Babišových setkáních s lidmi opakovaně, vypadl z ruky megafon.

Je všechno v pořádku? ptal se Babiš

Babiš se na setkání se svými voliči ve Slaném vyjádřil k rezignaci šéfa rozvědky Petra Mlejnka. „Je to dvacet dní poté, co Rakušan (Vít Rakušan, ministr vnitra, pozn. red.) říkal, že pro jeho odvolání nevidí důvod, a poté, co ho bránil i premiér Fiala. Že by všechno nebylo tak v pořádku, jak se nás uboze snažili přesvědčit?“ ptal se Babiš a opětovně vyzval šéfa hnutí STAN Rakušana k rezignaci.

„Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom. A zítra to před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy důrazně uslyší celá Česká republika,“ dodal bývalý premiér za potlesku přítomného davu.

Před pátou hodinou se Babiš se svým týmem přesune do Kladna. Podle programu zveřejněného na stránkách hnutí navštívil bývalý předseda vlády v rámci předvolební kampaně dohromady šedesát míst, právě Kladno je jeho poslední zastávkou.

Babišovi odpůrci se s jeho příznivci střetli už na několika místech České republiky, která bývalý předseda vlády navštívil. Minulý týden v Hlučíně na něj čekalo zhruba 150 lidí, asi dvacet z nich byli odpůrci, kteří začali pískat na píšťalky a slovně hájili své transparenty. Chvílemi se situace mezi dvěma tábory vyostřovala. K muži s píšťalkou přišel jiný, který naznačoval, že se jej pokouší udeřit do obličeje. Další muž se po ženě s transparentem proti Babišovi oháněl deštníkem.

Na mítinku v jižních Čechách své odpůrce označil za fašisty, nacisty a nebezpečné lidi. Svá slova následně mírnil s tím, že „nepojmenoval věci přesně tak, jak to myslel a je mu to líto“ a odkázal se na komentář v deníku Právo, ve kterém se psalo o tom, že s násilným narušováním politických mítinků začali už před sto lety fašisti v Itálii a nacisté v Německu.

Na mítincích už musela několikrát zasahovat policie. V úvahách bylo i zřízení speciálního prostoru pro odpůrce. Babiš ale nakonec oznámil, že nic takového dělat na doporučení policie nebude.

Předvolební kampaň

Babiš jezdí za voliči po Česku od začátku léta obytným vozem. Odmítá tvrzení, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podle svých slov podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami. Své rozhodnutí ohledně případné prezidentské kandidatury plánuje Babiš oznámit nejspíše 28. října.

Konflikty mezi lidmi na Babišových mítincích se v posledních týdnech stupňují. Z videí z mítinků je patrné, že někteří příznivci Babiše hlasité narušování ze strany odpůrců těžce nesli a měli tendenci si to jít s narušiteli sami vyřídit.

Babiš o odpůrcích tvrdí, že jde o organizované skupiny, které se snaží rozbít jeho mítinky a zastrašit jeho podporovatele. Odpůrce podle Babiše svolávají místní zastupitelé z vládních stran ODS, TOP 09, STAN a Pirátů.