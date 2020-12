Česko pokryl sníh a led, řidiči místy narazí na dopravní kalamitu

Ve čtvrtek začalo na území Česka sněžit. Zejména ve východní polovině Čech a na Moravě se postupně tvoří souvislá sněhová pokrývka. V této oblasti předpokládají meteorologové vytvoření sněhové vrstvy od 2 do 15 cm.

Ojediněle také varují před vznikem kalamitní situace, na kterou si budou muset dát pozor hlavně řidiči. Během dne budou na východě srážky postupně přecházet v dešťové, které na zemi mohou namrzat a vytvářet ledovku.

Na Vysočině už první významnější sněžení zkomplikovalo dopravu. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sněžit začalo okolo 03:00 na Pelhřimovsku a sněhové přeháňky se postupně posouvají napříč celou Vysočinou. Na kluzkou vozovku a sníh na dálnici D1 mezi 50. a 120. kilometrem upozorňuje řidiče i státní Ředitelství silnic a dálnic.

Obdobná je situace na jihu Moravy, kde začal v noci na čtvrtek padat první sníh nadcházející zimy. Na Znojemsku je na silnicích vrstva nového sněhu. Silnice a dálnice v regionu jsou většinou chemicky ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností.



V noci na čtvrtek napadl sníh také ve středních Čechách, i zde by měli být řidiči opatrní. Cestáři mají v této části republiky střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti. Podle dispečera ráno cestáři vyjížděli na silnice v celém kraji, nejpříznivější situace byla u Mnichova Hradiště.

Sněžení bylo ráno hlášeno například i na Pražském okruhu nebo dálnicích D1 a D11. Řidiči by tam měli počítat s horší viditelností.

Předpověď na následující dny

Na západě Čech se očekává sněžení jen ojediněle, převážně během odpoledne. Večer budou v Čechách srážky ustávat a i oblačnost se protrhne. S mrznoucími srážkami hlavně na východě území musíme počítat ještě během noci na pátek, varují meteorologové.

Od pátku do neděle se pak na většině území s výjimkou západu bude foukat silný vítr s nárazy od 15 do 20 m/s (do 70 km/h), na Českomoravské vrchovině i kolem 25 m/s (90 km/h) a na horách na severu místy kolem 30 m/s (kolem 110 km/h).



O víkendu se začne oteplovat, teploty v noci budou klesat na 7 až 2 °C, přes den se budou pohybovat mezi 6 a 10 °C. Chladněji zůstane hlavně na západě území, kde se teploty v noci stále budou udržovat kolem 0 °C, a přes den vystoupí jen do 5 °C.



Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, bude sněžit, místy i vydatněji. Na východě budou srážky smíšené nebo dešťové i namrzající. Na západě bude naopak sněžit jen ojediněle. Odpoledne a večer budou v Čechách od západu srážky ustávat, bude ubývat i oblačnost.

Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 °C, v 1 000 m na horách kolem -3 °C, v Beskydech kolem 0 °C. Vát bude slabý jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, na jižní Moravě a Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní 3 až 7 m/s, na horách na severu místy s nárazy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h).

Podle meteorologů se zejména ve východní polovině Čech a na Moravě vytvoří souvislá sněhová pokrývka, do večera může nasněžit od 2 do 15 cm převážně mokrého sněhu, ojediněle nastane kalamitní situace. Na východě se při mrznoucích srážkách bude ojediněle tvořit ledovka.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo, místy zejména na Moravě a ve Slezsku bude sněžit, srážky mohou být také dešťové i mrznoucí. Zpočátku v Čechách bude místy i polojasno. Na Českomoravské vrchovině se ojediněle vyskytnou mrznoucí mlhy.



Nejnižší teploty poklesnou na +1 až -3 °C, v západní polovině Čech kolem -5 °C a během noci se bude oteplovat. Vát bude mírný, postupně čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 9 m/s, místy v nárazech 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na hřebenech hor na severu až 30 m/s (110 km/h). V západní polovině Čech bude foukat slabý východní vítr do 4 m/s. Ojediněle se bude vytvářet ledovka a náledí.

V pátek přes den bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku ojediněle déšť, zpočátku i mrznoucí srážky. Během dne bude postupně místy polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 0 až 5 °C, na východě až 8 °C.

V sobotu bude oblačno až zataženo, místy až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, v západní polovině Čech na +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty budou v rozmezí 6 až 10 °C, na západě kolem 4 °C. Bude vát čerstvý jihovýchodní vítr 6 až 11 m/s, místy v nárazech 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na hřebenech hor na severu až 30 m/s (110 km/h).

V neděli bude zataženo až oblačno, místy bude pršet. V západní polovině Čech v polohách nad 700 m začne sněžit, na jihozápadě budou ojediněle padat i srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 °C, na jihozápadě Čech +3 až -1 °C.

Naopak nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 6 až 10 °C, v západní polovině Čech 2 až 6 °C. Na západě území se může v noci a ráno ojediněle při mrznoucích srážkách vytvářet ledovka.

V pondělí čekejte zataženo až oblačno, místy déšť, nad 900 m pak bude sněžit. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, v jihozápadní polovině na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mazi 3 až 7 °C, v jihozápadní polovině kolem 1 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Bude zataženo až oblačno, místy déšť, na horách sněžení. Nejnižší noční teploty sestoupí na +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C.