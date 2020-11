V prosinci bude těsně nad nulou, bílých Vánoc se zřejmě nedočkáme

10:43

Prosinec bude podle meteorologů teplotně i srážkově průměrný. Maximální teploty přes den se budou pohybovat lehce nad nulou, a to zřejmě i v období kolem Vánoc. V noci je třeba počítat s mrazem. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu pro období od 30. listopadu do 27. prosince.