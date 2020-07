Prague Pride bez pochodu, ale s plavbou a s peticí za manželství homosexuálů

Letošní Prague Pride, která oficiálně potrvá od 3. do 8. srpna, bude předcházet bohoslužba v neděli 2. srpna v 19:30 v Kostele sv. Martina ve zdi.

S ohledem na momentální protikoronavirová opatření budou mít jednotlivé akce festivalů leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob (LGBT) omezenou kapacitu účastníků a bude je možné sledovat každý dne pět hodin online na facebookových stránkách festivalu, na YouTube i přímo na stránkách festivalu.

„Přizpůsobili jsme se okolnostem a situaci chce využít k rozšíření festivalu do virtuálního světa,“ uvedla ředitelka akce Prague Pride Hana Kulhánková.



Samotný festival začne 3. srpna v podvečer na pražském Střeleckém ostrově a bude zakončen v sobotu 8. srpna velkolepou čtyřhodinovou Duhovou plavbou po Vltavě z Dvořákova nábřeží do Modřan a zpět, na kterou se letos prodávají vstupenky za 750 korun.

Sběr podpisů na podporu manželství homosexuálů

Součástí letošní Prague Pride bude letos online sběr podpisů za uzákonění manželství pro všechny. Pod papírovou formu petice lidé sesbírali zatím přes 70 tisíc podpisů, ale zákon, který leží ve Sněmovně zatím poslanci neprojednali ani v prvním čtení.

O zařazení bodu na program schůze se opakovaně marně snažil poslanec za Piráty František Kopřiva. „Spočítané to nemám, ale zhruba desetkrát to bylo. Poprvé se to otevřelo v listopadu 2018 na plénu Sněmovny, pak v březnu 2019 a od té doby se to snažím zařadit každé dva měsíce,“ řekl iDNES.cz Kopřiva.

I když klesá šance, že rozpolcená Sněmovna zákon v tomto volebním období projedná, zkoušet to bude dál. „Je očividné, že hlavně klub ANO, ale i další kluby jsou na tom rozštípnuté, a není vůle to projednávat,“ uvedl v pátek Kopřiva. Jedna z možností je zkusit sbírat podpisy poslanců i na svolání mimořádné schůze Sněmovny.

Dosud mohou páry gayů či leseb uzavírat v Česku pouze registrované partnerství. V této formě soužití ale nemá například v případě úmrtí jednoho z partnerů ten druhý nárok na vdovský důchod nebo po rozchodu nárok na alimenty dítě, které registrovaní partneři společně vychovávali.

Zákon Sněmovnu rozděluje. Jakmile jeho zastánci předložili návrh na to, aby mohli manželství uzavírat i dva gayové či dvě lesby, skupina konzervativně naladěných poslanců, také napříč stranami, přišla naopak s tím, že by mělo být ústavně zakotveno, že manželství je výlučně svazkem muže s ženou. Odpůrci oficiálně legalizovaných a státem potvrzených svazků homosexuálů argumentují, že děti musí mít v rodině mužský i ženský vzor.