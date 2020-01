Sčítání homosexuálů u lidovců. Zdechovský vyvolal rozpaky i získal zastání

Podobné výroky a úvahy považuje současný lidovecký předseda Marek Výborný za nepatřičné, protože strana nic takového nezjišťuje.

„Vždycky, ať už v minulosti, současnosti a jsem přesvědčený že i v budoucnosti, žádná podobná kritéria strana nepoužívala, nepoužívá a ani nebude. Přijde mi to naprosto irelevantní. KDU-ČSL nikdy svoje členy nevybírali podle barvy pleti, náboženského vyznání či sexuální orientace, protože to vůbec nesouvisí. Jediné kritérium, které je pro nás zásadní a vždycky bude, je souznění s naším programem a hájení našich hodnot,“ řekl Výborný pro iDNES.cz a dodal, že jde o jeho osobní myšlenku Tomáše Zdechovského, nikoli stranickou. putna

Sám europoslanec Tomáš Zdechovský chtěl podle svých slov hlavně říct, že KDU-ČSL je otevřená strana, která nikoho nediskriminuje a diskriminovat nebude ani kvůli jeho pohlaví, orientaci nebo náboženskému vyznání.

„Nezajímá nás, co lidé dělají v soukromí. A doložil jsem to tím, že ti lidé u nás opravdu jsou. Nevidím v tom nic skandálního a myslím, že je potřeba přestat dělat z lidovců homofobní stranu, kterou v žádném případě není,“ upřesnil svoje slova pro iDNES.cz Tomáš Zdechovský.

K číslu 22 došel rozhovory s ostatními členy strany, jsou to jeho přátelé. „Stýkáme se, jezdíme spolu na dovolenou, bavíme se o tom. Zvou mě mezi své přátele diskutovat o jejich problémech. Není to v KDU-ČSL tabu,“ dodal.

Bylo podle vás vhodné od Zdechovského se rozpovídat o počtech homosexuálů mezi lidovci?

ANO 9 NE 10

Nekádrujeme, to je nesmysl, říká Bělobrádek

Zdechovského se zastal bývalý předseda Pavel Bělobrádek, podle kterého jde o slova vytržená z kontextu a rozhodně nikoho nekádrují.



„Považujete za kádrování, když to víte o svých přátelích, spolupracovnících, spoluhráčích, prostě proto, že je znáte? Co je to za nesmysl? Vy zjišťujete u svých kolegů a přátel sexuální orientaci? A přesto to asi u většiny víte, ne? My to nezjišťujeme, ale pochopitelně o tom víme, protože není důvod to tajit,“ odpověděl v sms zprávě Bělobrádek, podle kterého jde o bulvární vytrhávání slov z kontextu, které přirovnává k přehledu o počtu žen a mužů ve straně.

„To samozřejmě evidujeme, i věk. Což neznamená, že jsme sexisté nebo ageisté. Sexuální orientaci nezjišťujeme a ani nebudeme, protože je to nesmysl,“ doplnil bývalý předseda lidovců, který podle svých slov zná ve straně také dost homosexuálů, ale nepočítá to.

Spolustranická europoslankyně Michaela Šojdrová považuje vyjádření za nešťastné. Sama okolí nehodnotí podle sexuální orientace a nezkoumá ji.

„Je to jejich osobní věc. Možná to Tomáš Zdechovský nemyslel špatně, možná tím chtěl jen říct, že strana má ve svých řadách i takto orientované lidi. Pokud to má být součást jeho strategie v boji o předsedu KDU-ČSL, pak to není dobrý krok. Měl by respektovat osobní lidskou důstojnost a PR si dělat na jiných tématech,“ řekla redakci Michaela Šojdrová.

Senátor Jiří Čunek, který se svého času vyhranil proti homosexuálům označením pochodu Prague Pride za „pochod smrti“, reagoval takto: „Jak to pan europoslanec ‚OSOBNĚ‘ zjišťoval, to opravdu nevím.“