Střílel světlice na účastníky Prague Pride. Dostal podmínku a pokutu

Vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek Aktuálně.cz verdikt potvrdil. Pachatel zapálil duhovou vlajku pochodu Prague Pride na pražském mostě Legií. Římské světlice a další pyrotechniku střílel směrem na Střelecký ostrov.

„Trest zcela odpovídá tomu, co odsouzený učinil, z předsudečné pohnutky zaútočil na skupinu lidí, pro to, že je považoval za osoby s menšinovou sexuální orientací,“ říká Petra Vytejčková spolupracující advokátka In IUSTITIA, která se zabývá pomoci obětem násilí z nenávisti.

Letošní ročník proběhl kvůli pandemii nemoci covid-19 netradičně. Místo duhového průvodu desetitisíců lidí pražskými ulicemi vypluly před závěrem festivalu Prague Pride lodě na Vltavu. Letošní desátý ročník, který proběhl první týden v srpnu, se konal částečně online. V rámci festivalu bylo uspořádáno přes sto akcí, jejichž konání bylo podmíněno opatřeními.

„V loňském roce jsme čelili nebývalému množství útoků, včetně těch fyzických. Letos jsme byli terčem nenávisti naštěstí „jen“ v online světě, kam se přesunula část programu. Neustále se potýkáme s velkým množstvím slovních útoků, hoaxů a nepravd o festivalu, i snahami nás zdiskreditovat pomocí falešných inzeráty,“ napsali organizátoři po letošním ročníku festivalu na své facebookové stránce.

Jaký byl Prague Pride letos: