České sexuální menšiny se nebojí držet za ruku. Poláci ano, ukázal průzkum

Polovina LGBTI lidí v Česku se často nebo téměř vždy drží za ruce se svým partnerem či partnerkou. Evropský průměr je šedesát procent. Někteří se však setkávají s nepochopením ostatních. „Být lesbou v Česku není snadné. Držet se s partnerkou za ruce? Lidé odvrací zrak a pokřikují na nás,“ řekla patnáctiletá dívka pro účely výzkumu.

Naopak nejméně bezpečně se při držení za ruce cítí LGBTI menšina v Polsku a Maďarsku.

Třetina českých LGBTI lidí věří, že vláda proti předsudkům a nesnášenlivosti bojuje. Homosexuální svazky však stále nejsou na stejné rovině svazkům muže a ženy, i když se o tom už mnoho let jedná.

LGBTI je zkratka užívaná k souhrnnému označení celého spektra sexuálních a genderových identit. Lesba je žena, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Gay je muž, kterého přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiní muži. Bisexuál je člověk, kterého přitahují osoby obou pohlaví, tedy jak muži, tak ženy. Transsexuál je člověk, jehož rod není v souladu s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Intersexuál je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských. Osoba může mít navenek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. Jedná se tedy o jedince s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů. Lékaři se také často setkávají s případy, kdy určení genitálií není jednoznačné.

„S partnerem žiji osm let. Rád bych založil rodinu, ale podle našich zákonů nemám právo na adopci nebo na manželství. Bylo by hezké, kdyby se to změnilo,“ poukázal pětadvacetiletý muž.

Nejméně věří vládě v této oblasti Poláci, pouhá čtyři procenta z nich si myslí, že vláda bojuje proti předsudkům a nesnášenlivosti. Drtivá většina necítí podporu ze strany státu.

Strach z napadení

„Příliš mnoho LGBTI lidí žije i nadále ve strachu ze zesměšňování, diskriminace a z napadení. Ačkoli některé země udělaly v otázce rovnosti pokroky, výsledky našeho průzkumu ukazují, že celkový posun byl jen malý a příliš mnoho LGBTI lidí zůstává zranitelných. Jejich problémy v oblasti práce a zdravotní péče se mohou ještě zhoršit v důsledku pandemie způsobné novým typem koronaviru. Vlády a politici by se měli snažit se o to, aby byla práva LGBTI lidí dodržována,“ myslí si ředitel výzkumné agentury Michael O’Flaherty.



Podle komisařky pro rovnost Helena Dalliové „je znepokojivé, že jsme nedávno byli svědky útoků proti LGBTI lidem, jako jsou útoky během pochodů, vyhlášení zón bez LGBT, rozdávání pokut za reklamy přátelské k těmto lidem a dalších.“ Je toho názoru, že všichni by měli mít možnost cítit se bezpečně a být sami sebou.

Výzkumníci zjistili, že pětina z příslušníků českých sexuálních menšin se vyhýbá některým místům ze strachu z napadení. Téměř čtyřicet procent dotázaných uvedlo, že za poslední rok zažili obtěžování.

Nejhorší je situace trans a intersexuálních lidí. Jeden z pěti přiznal, že zažil fyzické nebo sexuální napadení v průběhu pěti let před výzkumem. Je to dvojnásobek oproti jiným sexuálním menšinám. Pouhá desetina z napadených kontaktuje policii.

Musím se převlékat na toaletách

„Být gayem není jednoduché, obzvláště ve škole. Kluci se mi vysmívají. Musím se převlékat na toaletách, protože spolužáci se se mnou odmítli převlékat v jedné místnosti,“ říká osmnáctiletý muž.

Dvě pětiny mladých lidí ve věku od 18 do 24 let ve škole svou orientaci skrývají. Mezi lidmi ve věku 15 až 17 let to je třetina.

Naopak šedesát procent LGBTI osob říká, že předsudky a nesnášenlivost v zemi za posledních pět let klesly. Evropský průměr je 40 procent, stejné procento lidí v Česku si myslí, že předsudky a nesnášenlivost naopak vzrostly.



Desetina českých LGBTI osob pociťuje diskriminaci v práci. Evropský průměr je pětina.

Diskriminace ovlivňuje také mnoho oblastí života, jako jsou návštěvy kaváren, restaurací, nemocnic nebo obchodů. Alespoň v jedné z těchto oblastí se cítila diskriminována třetina Čechů. Evropský průměr jsou dvě pětiny.

Nejrozsáhlejší průzkum na téma násilí a nenávisti

Výzkum Evropské agentury pro základní práva mapoval zkušenosti leseb, gayů, bisexuálů, transgender a intersexuálních lidí žijících v Evropě.

„S více než 140 tisíci respondenty jde o vůbec nejrozsáhlejší průzkum na téma násilí z nenávisti a diskriminace LGBTI lidí na světě,“ řekla mluvčí Tereza Režňáková.

Průzkum pokrývá 27 členských států Evropské unie, Spojené království, Srbsko a Severní Makedonii. Poprvé zahrnuje zkušenosti intersexuálů a mladých lidí ve věku od 15 do 17 let. Do výzkumu se zapojilo 3 562 Čechů.