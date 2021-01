Povinné testování pendlerů do Rakouska se odkládá, dál se vyjednává

„Po ránu dobré zprávy: Povinné testování pendlerů dojíždějících do Rakouska se zatím odkládá,“ uvedlo ministerstvo na Twitteru.

„Naše jednání na toto téma tak mohou pokračovat. Od 1. února proto zůstávají podmínky stejné - testy pro Čechy pravidelně dojíždějící do práce nebo do školy nejsou nutné,“ dodalo.

Rakousko ve čtvrtek oznámilo, že od pondělí 1. února bude vymáhat testy na přítomnost koronaviru v těle, které nesmí být starší než 72 hodin. Zároveň se měli pendleři každé dva týdny online registrovat.

Co nyní platí

Od 19. prosince 2020 musejí obecně cestovatelé z Česka při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií.



Od 9. ledna zavedlo Rakousko na hranicích s Českem kontroly. Od 14. ledna je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno jich zůstává jen 16.

Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace, napříkiad pendleři či řidič kamionů mají však výjimku.