Rakousko přece jen chce po pendlerech testy, nutný bude jeden týdně

10:41

Pendleři dojíždějící do zaměstnání do Rakouska budou muset napříště mít stejně jako ostatní přijíždějící povinnost se registrovat a rovněž budou muset předkládat jednou za týden negativní PCR test na koronavirus. Oznámil to rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.