Rakousko pokračuje v kontrolách na hranicích s Českem, obává se nové mutace

Agentura APA v této souvislosti poznamenala, že v Česku, které má 10,7 milionu obyvatel, pokračoval v uplynulých dvou týdnech velký nárůst počtu infikovaných covidem-19, i když tempo v posledních dnech kleslo.

Pokud jde o Slovensko s 5,5 milionu obyvatel, Vídeň se obává zejména šíření nové mutace koronaviru.



Kontroly na hranicích s ČR a Slovenskem zavedlo Rakousko v sobotu 9. ledna. O několik dní později, v noci ze středy na čtvrtek, pak uzavřelo 45 menších přechodů s oběma sousedy.

Pro lidi přijíždějící do Rakouska už platí povinnost desetidenní karantény. Po pěti dnech lze izolaci předčasně ukončit, a to s negativním výsledkem PCR testu. Výjimku mají pendleři a nákladní doprava. Od pátku navíc platí povinnost online registrace před vstupem do Rakouska.

Rakouská vláda kromě toho v neděli oznámila, že v zemi bude kvůli šíření koronaviru současná plošná uzávěra prodloužena o dva týdny do 7. února a zároveň se zpřísní některá stávající pravidla.

Obchody, služby nebo muzea budou moci otevřít 8. února, pokud do té doby klesne sedmidenní průměr nových nakažených zhruba na 50 na 100 tisíc obyvatel.

Restaurace a hotely ale budou moci obnovit provoz nejdříve v březnu. Nově má platit povinnost nosit v obchodech, na úřadech a ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2.