Za kulturou, na jídlo i do hotelu. Rakousko to umožní s negativním testem

Příslušný návrh podpořily všechny parlamentní frakce kromě opoziční pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Příslušná opatření by mohla podle rakouského listu platit také v gastronomii. Informoval o tom rakouský deník Der Standard.

Možnost „vysvobození testem“ by mohla být v Rakousku uplatňována až po zrušení nynějšího, už třetího lockdownu.

Vláda původně plánovala, že by příští pondělí 18. ledna většina obchodů společně s pohostinskými, kulturními či sportovními zařízeními mohla opět otevřít pro lidi s negativním testem. Tvrdá opatření však platí pro všechny nejméně do 24. ledna, neboť původní záměr narazil z různých důvodů na odpor opozičních stran.

Podle deníku Der Standard má vláda o víkendu oznámit, jaká opatření dál chystá, a je údajně vyloučeno, že uzávěra bude 24. ledna skutečně ukončena. Kancléř Sebastian Kurz poukázal i na nebezpečí, které představuje nakažlivější mutace koronaviru B1.1.7.

Postupně by však mohly začít otvírat například obchody, v mnoha oblastech by však měly být povinné respirátory třídy FFP2 a zpřísněna by mohla být pravidla sociálního distancování.

Devítimilionové Rakousko ve čtvrtek zaevidovalo 3 510 nových případů koronavirové infekce, ale toto číslo obsahuje i dodatečně hlášené případy. Doposud Rakousko zaznamenalo 389 260 pozitivních testů na covid-19. Zemřelo 6 921 nakažených.

V Rakousku se proti covidu-19 už přes dva týdny očkuje. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober uvedl, že během prvního čtvrtletí roku by mělo být očkováno kolem 600 tisíc lidí. Dosud do Rakouska dorazilo 180 tisíc dávek vakcíny od firem BioNTech a Pfizer a 10 tisíc od společnosti Moderna.