Německo zařadilo Česko mezi vysoce rizikové země. Dotkne se to i pendlerů

Česká diplomacie se na změnu hodnocení Česka připravovala již delší dobu, neboť epidemická situace v ČR je oproti Německu výrazně horší. Český premiér Andrej Babiš navrhl kancléřce Angele Merkelové, že by pendleři mohli podstupovat koronavirový test dvakrát týdně, přičemž jeden rozbor by hradilo Česko a druhý Německo.



S tímto kompromisem podle informací ČTK souhlasí Sasko. Naopak Bavorsko, které po celou dobu pandemie zavádí v rámci Německa přísnější opatření než ostatní, zamýšlí vyžadovat testy patrně každých 48 hodin. Bavorsko tak zřejmě plně uplatní všechny podmínky, které německé nařízení pro cesty z vysoce rizikových oblastí umožňuje. Výjimku připouštějící zmírnit podmínky pro pendlery zatím využít nechce.



Německo doposud nepovažovalo Česko za epidemicky vysoce rizikovou zemi, i když formálně by tomuto kritériu odpovídala. Za epidemicky vysoce rizikovou oblast německé úřady označují regiony s více než 200 novými případy na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Česko toto kritérium výrazně překračuje.

Na seznam zemí, kde se koronavirus obzvláště rychle šíří, zařadilo Německo vedle Česka dalších 24 zemí či oblastí. Ze členů Evropské unie jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko a z mimounijních například Izrael s Palestinou, Spojené státy, Mexiko či balkánské země jako Kosovo, Černá Hora nebo Srbsko.



Německo ještě zavedlo druhé kritérium pro zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí, kterým je vysoký výskyt mutací koronaviru, jež jsou považovány za nebezpečné nebo za vysoce infekční. Takové země Německo nazývá oblasti s virovými mutacemi. V této kategorii jsou nyní Brazílie, Británie, Irsko a Jihoafrická republika.



Německá vláda před týdnem rozhodla požadovat negativní koronavirový test od cestovatelů z epidemicky rizikových zahraničních oblastí. Cestující se musí prokázat negativním testem starším ne více než 48 hodin a jít do desetidenní karantény. Pendleři měli zatím výjimku.

Rakousko a Maďarsko zařazeno do oranžové kategorie zemí

České ministerstvo zdravotnictví od pondělí 25. prosince zařadí Rakousko a Maďarsko do oranžové kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy. Čeští občané budou moci z těchto zemí cestovat bez omezení.

V seznamu nyní figurují Lucembursko, Belgie, Bulharsko, Finsko, Island, Norsko, Řecko a Kanárské ostrovy. Po návratu z těchto zemí musí cizinci, kteří na území ČR pracují nebo studují, předložit výsledek PCR testu.

Cestující do Rakouska či Maďarska však stále musí dodržovat místní protikoronavirová omezení. Rakousko požaduje od návštěvníků elektronickou registraci a desetidenní karanténu po příchodu do země. Maďarsko nepovoluje cizincům vstup do země, maďarští občané musí do desetidenní karantény.

