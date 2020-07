KOMENTÁŘ: Kalouskova rovnice: 1 + 1 = 1,6

Pro pochopení současnosti bývá zpravidla poučné podívat se do minulosti, byť nedávné. Třeba do června roku 2014. Tehdy uběhlo půl roku od voleb do Sněmovny, v nichž nečekaně zabodovalo hnutí ANO, což Andreje Babiše vyneslo do křesla ministra financí ve vládě vedené ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou.