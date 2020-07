TOP 09 už není pro starý. Do voleb nepůjde ani Karel Schwarzenberg

11:57 , aktualizováno 12:03

Bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, kterému je 82 let, už v příštích volbách nebude kandidovat do Sněmovny, aby obhájil svůj poslanecký mandát. Serveru iDNES.cz to potvrdil mluvčí strany Vladan Vaněk. Stejný úmysl oznámil v neděli i další bývalý předseda TOP 09 a nynější předseda jejího poslaneckého klubu Miroslav Kalousek.