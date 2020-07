Je to obrovská droga, říká Kalousek, který vynechá příští volby do Sněmovny

Kdy vás poprvé napadlo, že byste už příští rok neměl kandidovat do Sněmovny?

To už je dlouho. Je to výsledek asi ročního zvažování, je to konzultované s mým nejbližším okolím, s lidmi, na kterých mi opravdu záleží.



Přesvědčovali vás i lidé z vaší vlastní politické strany, abyste už nekandidoval, abyste třeba nebránil...?

Ne, naopak. Jsou spíš opačné reakce, že by to mohlo vypadat jako kapitulace. Nikdo mě nepřesvědčoval, abych nekandidoval. Neříkám, že jsem nejchytřejší ze všech, ale přece jen mám obrovské zkušenosti, takže vím, že to rozhodnutí je správné, ku prospěchu mé strany a tomu, co pokládám v tuto chvíli za naprosto klíčové.

Den po vás potvrdil, že už nebude kandidovat, také váš předchůdce v čele TOP 09 Karel Schwarzenberg. Je to nějaká domluva mezi vámi?

Absolutně žádná. Ne, že bychom si o tom nepovídali, Karel Schwarzenberg to ale říká už mnoho měsíců a ty důvody jsou zcela rozdílné. Já bych byl rád, kdybych byl v 83 letech v takové kondici, mentální i fyzické, jako Karel Schwarzenberg, ale také bych už v 83 letech nekandidoval.

Vedení TOP 09 není zatíženo starými válkami

Vám je o 23 let méně, ale stejně jako Schwarzenberg jste podporoval do čela strany nikoli Markétu Pekarovou Adamovou, ale Tomáše Czernina. Někdo by to mohl brát i tak, že i proto už nechcete mít se stranou nic společného.

Skutečně ne. Netajím se, že jsem podporoval Tomáše Czernina. Bylo zvoleno úplně mladé, nové vedení TOP 09, ke kterému mám já absolutní důvěru. Jedním z důvodů, proč jsem se odhodlal, že nemusím být ve Sněmovně, je absolutní důvěra v nové vedení, které má obrovský potenciál přispět ke spolupráci tradičních politických stran. Oni na to opravdu mají, nejsou zatíženi starými válkami a mají vizi České republiky jako moderní, evropské vzdělané země. Jsem připraven pro ně odmakat práci v terénu.

Dřív jste říkal, že vrcholná politika je pro vás droga. Už tu drogu nepotřebujete?

Je to obrovská droga, ale současně si nemyslím, že být ve vrcholné politice znamená, že musíte být ve volené funkci. Kalousek a jeho názory, teď vám to bude připadat možná nafoukané, jsou do té míry instituce, že bude pořád dost lidí, které to bude zajímat, bez ohledu na to, zda Kalousek bude, nebo nebude poslancem Poslanecké sněmovny. A především ve Sněmovně budou lidé, kterým absolutně věřím a kterým budu rád předávat všechny své zkušenosti.

Řeknu vám tři čísla – 16,7, 11,99 a 5,31. Víte, co to je?

16,7 je první výsledek TOP 09 ve volbách, který měl prémii novosti. Jedenáct byl součet nás a Starostů a nezávislých.

11,99 procenta dostala vaše strana při kandidatuře v roce 2013 a jen něco málo přes pět procent, 5,31 v roce 2017. Vypadá to trošku jako po skluzavce dolů.

Když si vezmete součet nás a Starostů a nezávislých, tak těch 11 procent je tam pořád.

Karel Schwarzenberg s Miroslavem Kalouskem (18. října 2014)

Když říkáte, že budete oporou nových poslanců TOP 09, budou ve Sněmovně vůbec?

O tom vůbec nepochybuji. Potenciál TOP 09 a Starostů a nezávislých je dohromady 12 procent, o tom jsem byl vždy přesvědčen. To, že Starostové si teď hledají nového nosiče, to je jejich rozhodnutí, jejich emancipace.

Ale od těch 5,31 procenta už není daleko do politického podpalubí, mimo Sněmovnu.

Mám dvě odpovědi. Číslo jedna je, že 5,31 je hodně. To není malý podíl voličů, kteří si něco přejí a nemohou být ignorováni. Odpověď číslo dvě je, že d’Hondtův volební systém, který zavedla opoziční smlouva, je do té míry diskriminační vůči menším politickým stranám, že nezbývá nic jiného, než vytvořit volební bloky. K tomu jsem vyzval v roce 2016. Kdyby tehdy bylo dost politické odvahy a prozíravosti, tak tady dnes nejsou poměry takové, jaké jsou. A premiérem nemusel být Andrej Babiš a nemusel nám dělat ostudu v celé Evropě. Dobře, to je minulost. Dnes o té koalici nevyjednávám, ale lídři něco dohodnou a přijde reflexe z členských základen. Chci využít praxi ze třiceti let v politice, kdy znám skoro každého, abych to odpracoval v terénu. Za současné situace je i špatná dohoda stran lepší, než žádná dohoda.

Neslyšel jsem dlouho, že by Kalousek byl překážkou

Spekulativní otázka. Není to, že nebudete kandidovat, naplnění podmínky, aby nějaká koalice stran za účasti TOP 09 byla?

Nemám vám tuto otázku za zlé. Pokud vím, žádnou takovou podmínku nikdo nevznesl. Dlouho jsem neslyšel, že by Kalousek byl překážkou spolupráce středopravicových stran. Slyšel jsem to v roce 2016, když to říkali lidovci. Ne, my se svým bývalým předsedou nikdy na jedné kandidátce nebudeme...

Teď už si s nimi rozumíte?

To nechci říci. Jen říkám, že tu námitku jsem slyšel tenkrát. Rozumím si s Janem Bartoškem, asi si nikdy nebudu rozumět s Jiřím Čunkem. Odpovídal jsem: tak já tam tedy nebudu. Kalousek byl jednoduchý zástupný argument. Pak jsem ho slýchal méně a méně. Kdyby si na něj náhodou chtěl někdo vzpomenout, tak má smůlu. Musí si najít jiný.

Vrátím se k tomu, že je vám šedesát, což pro politika není vysoký věk.

No, to není. Jsem mladej kluk.

Jste unavený? Proč vlastně končíte?

Myslím, že jsem to řekl jasně. Lídři se na něčem v dobré vůli domluví. Jsou tady Pekarová Adamová, Petr Fiala, Marian Jurečka, je tady celá řada zajímavých neparlamentních subjektů. Je škoda každého hlasu, chce to silný kompetentní proevropský volební blok. Já si chci uvolnit ruce tím, že osobní ambice ve volbách do Sněmovny v příštím roce nemám.

Domluvit by se měly ODS, TOP 09 a KDU-ČSL

Jaká je vaše ideální představa? Které strany vidíte v předvolebním bloku?

Mluvím o tradičních, hodnotově ukotvených stranách, což logicky od středu doprava jsou ve Sněmovně jenom tři. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek hovořil na schůzi Sněmovny 19. prosince 2018 v Praze.

Nezapomněl jste v tom bloku na STAN a předsedu Víta Rakušana?

Pan Rakušan s TOP 09 nechce pracovat, tak já se s ním nechci hádat. Hnutí STAN do toho nezapočítávám, protože řekl, že s TOP 09 to nejde. To za prvé. Za druhé říká, že mají velmi blízko k Pirátům, což je legitimní. Piráti jsou progresivní, zcela nepředvídatelná levice, která se každý rok při projednávání státního rozpočtu snaží torpédovat naše závazky vůči NATO. Umím si s nimi představit povolební koalici, ale těžko předvolební srozumitelný program pro hodnotově ukotvené voliče. Piráti i STAN se vyznačují tím, že jsou v každém kraji schopni říkat něco jiného. Voliči lídra STAN v Jihomoravském kraji budou ve volbách do Sněmovny volit Okamuru nebo komunisty, určitě ne žádné středopravé strany.

Co se děje ve Sněmovně, je karikatura na politiku

Vy sám byste se v budoucnu rád vrátil do Sněmovny, do vlády nebo byste dokonce zkusil prezidentskou volbu?

Teď nevím. Mě politika stále baví a Kalousek bude do smrti člověk politický. To, co se teď děje ve Sněmovně, není politika. To je karikatura na politiku. Vystupují tam lidé, kteří si vůbec neuvědomují politický systém v České republice. A to i lidé ve funkci ministrů, kteří říkají schvalte si to, jak chcete, my to budeme stejně vykládat ve prospěch Andreje Babiše. To už nemá s politikou nic společného. Abyste politice mohl věřit, musíte mít jistotu, že to píská všem zhruba stejně. To dnes nemůže nikdo.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman měl výjimečnou možnost konflikt zájmů Andreje Babiše postoupit před nezávislý soud, aby to opravdu rozhodl nezávisle. On to zvážil, zjistil, že by to dopadlo špatně pro pana premiéra, tak to před nezávislý soud nedal. Tohle už není demokracie, tohle už není právní stát, to je karikatura na politiku. Věřím, že TOP 09, ODS a KDU-ČSL jsou schopny vrátit aspoň minimální důvěru v politiku, že to bude pískat zhruba všem stejně. Ne, že pan premiér může cokoli a na toho malého se „zaklekne“. Dnes jsme tak daleko, že nejvyšší státní zástupce se veřejně podělá a řekne já se bojím, že by to pan premiér prohrál a proto to nedovolím.

Jsem homo politicus, vždy mě bude politika zajímat

Vrátil bych se k tomu, jaká politická funkce by vás v budoucnu bavila, kdybyste se rozhodl vrátit. Byl jste už předsedou strany, ministrem financí, vicepremiérem...

Vrátil bych se do jakékoli funkce, v níž se nebudu stydět za to, co říkám. Což může být i člověk, který se živí občanským povoláním a veřejně se vyjadřuje k tomu, že to či ono je či není právní stát, že to či ono není odpovědné k našim dětem. A toho budu schopen, i když nebudu poslancem po volbách v roce 2021. Pak budou další volby v roce 2025, to možná kandidovat budu. Vzpomínám na Konrada Adenauera, který se stal kancléřem ve svých 76 letech a byl jedním z nejúspěšnějších politiků Evropy. Nevím, co z toho v budoucnu budu, nebo nebudu. Jsem homo politicus, vždy mě bude politika zajímat. Nikdy neodmítnu nic, co budu pokládat v tu chvíli za správné.

Co považujete za svůj největší úspěch v politice?

Doufám, že až přešumí koronavirová krize, tak to, co řeknu, bude srozumitelnější. To, že na úkor své popularity jsem dokázal v době, kdy finanční trhy měly strach půjčovat nevěrohodným dlužníkům, provést tuto zemi přes finanční krizi bez ztráty květinky. A že jsem vytvořil základ pro budoucí konjunkturu, kterou bohužel současná vláda nevyužila. Ničí naši perspektivu. Tohle asi dneska nikomu nevysvětlím, ale za dvacet let to všichni pochopí. Do dneška jsem na to hrdý.

Nikdy si neodpustím, že jsem nepodržel Špidlu

Když to obrátím, co se vám nejvíc nepovedlo?

Nedělejte nekrolog, nekončím. Jednu věc si nikdy neodpustím. Psal se rok 2004, byl jsem předsedou KDU-ČSL, předsedou vlády a ČSSD byl Vladimír Špidla. Sociální demokracie utrpěla drtivý neúspěch a první místopředseda ČSSD Stanislav Gross mě oslovil, co já budu říkat na to, když si zabijí svého předsedu, svého premiéra a postaví novou vládu s ním v čele. Tenkrát jsem po nějakém zvažování řekl: máme s vámi koaliční dohodu, vy máte premiéra, tak si tam dejte, koho chcete. Byla to strašlivá chyba. Nikdy si to neodpustím. Kdybych tehdy řekl, že jsme vstoupili do vlády Vladimíra Špidly a v žádné jiné nebudeme, zůstal by v čele vlády. Neměl jsem s ním žádné společné názory, ale byl to demokrat. Kdybych ho podržel, nemusela být země v takových exkrementech, v jakých teď je.

Jste jedním z nejhlasitějších kritiků současného premiéra Andreje Babiše a jestli je někdo považován za symbol politiky „Antibabiš“, jste to vy. Považujete tu politiku za úspěšnou, pomohla vaší straně?

Každý slušný demokratický politik musí být Antibabiš stejně jako musí být antinacista, antikomunista, antizloděj a antipodvodník. Strana dělá politiku podle toho, jestli něčemu věří, ne podle toho, jestli získá o deset voličů navíc. Jsem přesvědčen, že demokratický politik musí být antizloděj a antipodvodník. Úplně stejně musí být Antibabiš, protože jsou to synonyma.

Jsou tu jiné politické strany, které předsedu vlády kritizují, jako ODS, ale nevolí taková slova jako vy.

To jsou ty opoziční síly, které přemýšlí o tom, že s tím zlodějem a podvodníkem by možná mohly tu koalici udělat. To TOP 09 neudělá nikdy.