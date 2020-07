TOP 09 je mimo hru, Kalousek vyvolal zlou krev, míní politologové

„Z výzkumů a dat víme, že Kalousek byl jako osobnost v rámci TOP 09 vnímán nejvíce kriticky. To, že odchází, je podle mého názoru do určité míry snaha odstranit překážku, která je spojena s jeho osobností,“ řekla politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého.

Podle ní to však není možné vnímat jako definitivní odchod Miroslava Kalouska z české politiky a z veřejného prostoru. „Myslím si, že je to spíše snaha do určité míry odblokovat prostor, nechat možnost, aby středopravicové strany mohly v dalších volbách šířeji spolupracovat,“ dodala.

Myslíte si, že „odchodem“ Kalouska posílí TOP 09 svůj koaliční potenciál? celkem hlasů: 2370 Ano 455 Ne 1868 Nevím 47

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 oznámil, že už nebude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Ve straně však zůstává. „Chci se věnovat rozhovorům v terénu o snaze při společném postupu tradičních politických stran,“ řekl Kalousek v rozhovoru s iDNES.cz.

Prospěje odchod straně?

Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity si myslí, že se Kalousek pro tento krok rozhodl, aby zvýšil přijatelnost pro TOP 09 pro jakoukoliv budoucí volební či předvolební koalici nebo spojenectví.

„K čemu to povede z hlediska nějakého dohadování o předvolebních koalicích, je v tuto chvíli těžké odhadovat, ale určitě je to z jeho strany oběť. Myslím si, že ze Sněmovny neodchází úplně rád. Na druhou stranu to politicky dává logiku, protože jakákoliv podobná koalice nebo spojenectví by asi byla dost zatížená tím, že Kalousek není značnou částí české veřejnosti vnímán úplně pozitivně,“ vysvětlil politolog.

„Myslím, že v TOP 09 není za Miroslava Kalouska adekvátní náhrada. Ale asi ve straně shledali, že je zátěže příliš a že není schopen nějakým způsobem prorazit dlouhodobou bariéru odmítavých reakcí, tak se stahuje,“ domnívá se politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Podle něj však není jisté, zda to politické straně prospěje a přitáhne nové voliče.

„Když se odvalí negativní zátěž, nemusí to znamenat, že to přitáhne nové voliče. Současná předsedkyně (Markéta Pekarová Adamová) není političkou Kalouskova formátu. Kalousek měl vlastnosti lídra, byl viditelnou, průraznou osobností. Voliči mu mohli věřit, že umí boxovat. Když vleze do ringu, tak dokáže dát ránu a ránu přijmout. A pokud je politická scéna jakákoliv a nemá ve svém čele obrazně boxera, tak zvlášť v současné době, kdy je okolní svět velmi bouřlivý, tak si myslím, že i voliči budou žádat, aby v čele politické strany stála silná osobnost. A když strana odvalí silnou, byť kontroverzní osobnost, tak to nemusí znamenat, že automaticky získá nějaké nové příznivce,“ říká Mlejnek.

TOP 09 je mimo hru, říká politolog

Podle oslovených expertů je sporné, zda bude TOP 09 díky odchodu Miroslava Kalouska ze Sněmovny lépe hledat opoziční spojence. „Jeho odchod možná souvisí s tím, že v předpokládaných spojenectvích politických stran TOP 09 moc nefiguruje. Spekuluje se o spolupráci opozičních politických stran, například STAN s Piráty. Nešlo si nevšimnout, že TOP 09 je mimo hru. STAN ani Piráti nechtějí spolupracovat s TOP 09 vůbec. Lidovci samozřejmě také nechtějí, protože Kalousek byl dříve lidovec a jeho odchod a založení TOP 09 vyvolal zlou krev,“ připomněl politolog Mlejnek.

Vyjádřil se také k možné spolupráci TOP 09 s občanskými demokraty. Podle něj by spojenectví mohlo vyvolat problém, protože jsou strany protikladné ve vztahu k Evropské unii.

„ODS je euroskeptická, TOP 09 je proevropská. Pokud by chtěli vytvořit koalici, hrozí, že část voličů ODS kvůli tomu řeknou, že jsou probruselští eurohujeři ta topka nebo něco takového a utečou k Trikolóře,“ vysvětlil.

Jestli odchod Miroslava Kalouska ze Sněmovny přinese TOP 09 větší oblibu voličů bude podle politoložky Evy Lebedové záležet na předvolebním vývoji těsně před volbami. „Asi se nedá říct, že strana může raketovým tempem nabrat voliče. Ale myslím si, že pokud by v budoucnu existovala spolupráce středopravicových stran, tak tam nějaký potenciál je. Ale nemyslím si, že by by TOP 09 mohla jen kvůli odchodu Miroslava Kalouska nějak raketově vyletět.“ myslí si.

Neobliba Kalouska je silná, shodují se experti

Objevily se i spekulace, že by odchod ze Sněmovny mohl být počátek Kalouskovy prezidentské kampaně. Oslovení experti však nevidí, že by měl šanci na úspěch. „Miroslav Kalousek je vnímán jako člověk s vysokou mírou nedůvěry. Kandidovat s takovou pověstí nedává moc smysl. Máme tady zkušenost Mirka Topolánka z předchozí prezidentské volby, jakým fiaskem může podobný pokus skončit. Kalousek je vlastně do určité míry hodně blízký tomu, co v české politice reprezentoval Topolánek. Na druhou stranu je do prezidentské volby daleko a nikdo nemůže Miroslavu Kalouskovi zakázat, aby v nich kandidoval,“ řekl politolog Lubomír Kopeček.

Na Kalouskovu „neoblibu“ v průzkumech upozorňuje i politolog Mlejnek. Podle něj se na ní podílí to, že byl Kalousek ministrem financí v době hospodářské krize a škrtal. „Řada voličů má u jeho jména napsáno, že je to ‚škrtač’ sociálních dávek. Myslím, že to k negativnímu hodnocení přispívá a nedaří se mu to ani po hodně letech smazat. Myslím si, že by se nedostal do druhého kola. A kdyby se náhodou dostal, tak jeho negativní zátěž je tak silná, že by jeho soupeř mohl radostně zaplesat,“ zakončil.

Podle Evy Lebedové česká politická scéna ukazuje, že někdy politikovi prospěje, když se na určitou dobu z veřejného prostoru stáhne. „Když se zase po nějaké době vrátí, tak je to více vítané, než když je permanentně přítomný na politické scéně. Z tohoto úhlu pohledu to pro politika může být dobře, pokud nemá ambici skončit definitivně. Myslím, že někdy takový dočasný odchod, dočasné stažení se, může samotnému politikovi pomoct,“ uzavřela. Nejlepším příkladem je podle ní prezident Miloš Zeman.