Poslanec si přinesl ceduli All lives matter. Kalousek mu ji chtěl vzít

Volný si ceduli přinesl, aby se vymezil proti celosvětovému hnutí Black lives matter (Na životech černých záleží) a aby podpořil prezidenta Miloše Zemana, který slogan tohoto hnutí označil rasistický.

„Já poprosím všechny kolegy a kolegyně, abychom se k sobě chovali s nějakým respektem,“ reagoval šéf Sněmovny Radek Vondráček, když Kalousek ceduli poslanci odnesl poprvé a Volný odešel od řečnického pultu, aby ji šéfovi poslanců TOP 09 sebral.



Příště bez transparentů, řekl Vondráček

„Pane kolego, já vás ještě jednou poprosím, umožněte vystoupení svého kolegy a budu rád, když podpoříte změnu jednaciho řádu, že bychom třeba tyto transparenty vyloučili z jednání propříště všechny,“ řekl Vondráček, když Kalousek ceduli odnesl podruhé. „Opravdu bych se nerad dočkal toho, že se tady budeme prát,“ prohlásil pak.



„Dovolím si omluvit se za hrubé chování pana kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, netušil jsem, že to bude právě on, kdo jako první dá najevo, že ne na všech životech záleží,“ řekl Volný a navrhl usnesení Sněmovny, že “souhlasí s výrokem prezidenta České republiky, že slogan Black Lives Matter je rasistický, protože záleží na všech životech“.

Volný se ohradil proti „přepisování historie“

Volný také chtěl, aby Sněmovna řekla, že odmítá přepisování historie, protože výbojné války a obchod s otroky provozovali v historii původní obyvatelé všech kontinentů, a že jsou to pouze mimoevropské kultury, které při současných ozbrojených konfliktech masově vraždí své oponenty z rasových a náboženských důvodů.



„Když tady vidím ty mimořádně nechutné scény, tak bych si dovolil zařadit bod, který bych nazval Vysvětlení poslance Kalouska, na jakých životech tedy nezáleží. Byl bych rád, abychom to projednali tento pátek jako první bod, aby se vyjasnilo, na jakých životech nezáleží, když se tady ničí tyto transparenty za chechotu části opozice. Jestli nezáleží na Vietnamcích, nebo na nás bílých, nebo na Indiánech, nebo na věřících, nebo na kom konkrétně nezáleží, co je na tomto hesle nehumánního popřípadě rasistického, proč tady zažíváme takové nechutné scény,“ glosoval to poslanec Václav Klaus mladší, kterého vyloučila ODS a založil hnutí Trikolóra.



Pro návrh Volného hlasovalo jen 32 z přítomných 175 poslanců, pro Klausův 49 ze 181 přítomných.

Kalousek: Ty plakáty sem nepatří

„Jenom abych předešel zbytečným mediálním dotazům k té nonverbální komunikaci, která tady proběhla před řečnickým stolem. Zdůrazňuji a myslím, že jsem to mnohokrát dokázal, že nikomu neupírám právo na jeho názor, jakkoliv kontroverzní, za tímto řečnickým pultíkem, nicméně se domnívám, že vzhledem k tomu, že právě proto, že má to právo formulovat svůj názor větami, které začínají a končí, pokud jich je schopen, že tyto věty nemají být doprovázeny velkými postery, velkými plakáty a hesly,“ glosoval přetahování o ceduli All lives matter předseda poslanců TOP 09 Kalousek.



„Já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve Sněmovně připustili neměli, pokud připustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat věty,“ uzavřel vystoupení Kalousek.